Россия проводит информоперацию по Харькову, пытаясь вызвать панику у украинцев: в ISW раскрыли замысел врага и оценили его силы

Россия активизирует ударные и информационные операции против Харькова, чтобы воспользоваться ограничениями украинской ПВО и усилить опасения украинцев по поводу будущего российского наступления. Военные преступники надеются разрушить второй по величине город Украины, таким образом убедить жителей бежать и внутренне переместить миллионы украинцев.

Но вероятность успешного наземного наступления оккупантов на Харьков очень мала, особенно если Киев быстро получит возобновленную военную американскую помощь. Такую оценку запугивающей информкампании Кремля дал Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Цель усиленных ударов РФ по Харькову

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и Харьковская областная прокуратура сообщили, что во второй половине дня 22 апреля Россия нанесла удар по телебашне в Харькове, вероятно, крылатой ракетой Х-59, нарушив телевещание в этом районе.

Российские СМИ, а также провоенные блогеры широко распространили кадры поврежденной телебашни, которая в результате удара сломалась пополам и частично обрушилась. Пропагандисты попытались оправдать удар, заявив, якобы это "ВСУ расположили там неустановленное оборудование связи и координации ПВО". Они цинично восхищались точностью российского удара и намекнули, что до этого ВС РФ уже несколько раз пытались, но не смогли снести объекты телевизионной инфраструктуры в Харькове и другие такие в Сумской, Черниговской областях.

В частности, оккупанты ударили по телебашне в Киеве 1 марта 2022 года, вскоре после того, как начали полномасштабное вторжение в Украину. Аналитики ISW предположили, что нынешними ударами Кремль намерен напомнить украинцам о первых неделях вторжения, чтобы посеять панику среди украинцев в еще один трудный момент войны.

Запугивания новым "наступлением на Харьков"

Рупоры Кремля воспользовались опасениями по поводу будущей российской наступательной операции против Харькова, чтобы провести свою скоординированную пропагандистскую информационную кампанию и вызвать чрезмерную панику среди украинцев. В ISW же оценивают, что вероятность успешного наземного наступления России на Харьков очень мала, если Украина быстро получит возобновленную военную помощь США.

Украинский центр по борьбе с дезинформацией еще в феврале 2024 года предупредил, что российские Telegram-каналы распространяют утверждения о бегстве украинских чиновников из Харькова, а в начале апреля они заявили о "массовом выезде" мирного населения из города. Украинский центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности недавно выявил российскую информационную операцию, в которой утверждается, якобы чиновники не позволяют гражданским покинуть Харьков, и отметил, что российские силы используют опасения по поводу возможного их наступления, чтобы посеять панику в городе и вызывать у людей чувство "неизбежной катастрофы", якобы надвигающееся на Украину.

Так, в эфире росТВ рупоры Кремля рассказывают, что войска РФ должны разрушать Харьков "ежеквартально", и предложили дать украинским гражданам 48 часов на то, чтобы они покинули город, прежде чем будут убиты в результате разрушения города Россией.

Российское неонационалистическое издание "Царьград" 16 апреля усилило утверждения из нескольких неуказанных военных источников о том, что наступательная операция РФ по захвату Харькова "неизбежна" и что ситуация в городе станет "хуже, чем в Бахмуте и Авдеевке". В публикации утверждалось, мол, "нет сомнений", что российские войска возьмут Харьков, но "тактика блокады", такая как "отключение электричества, газа и воды" для гражданского населения является наиболее "разумным способом" для российских сил захватить город и избежать своих потерь.

Известный российский провоенный блогер заявил, что российские удары по Харькову 22 апреля являются признаком того, что украинские граждане должны покинуть город, "пока они еще могут". По его словам, мирным жителям "не имеет смысла" прятаться и защищать свои дома, если "ВСУ находятся в подвале", подразумевая, что оккупанты могут намеренно атаковать жилую инфраструктуру. Еще один пропагандист указал, что украинцы должны покинуть Харьков, прежде чем их "соседи" – россияне – убьют их.

"Украинские официальные лица ранее обсуждали возможность того, что российские войска могут начать наземную операцию против Харькова этим летом. Но ISW продолжает считать, что у россиян не хватает сил, необходимых для захвата города, пока ВСУ, защищающие его, адекватно снабжены (а они будут такими, если США вскоре возобновят военную помощь)", – выразили убеждение аналитики.

Россия использует ограниченность ПВО Украины

Также эксперты подчеркнули, что страна-агрессор РФ активизирует ударные и информационные операции против украинцев в Харькове, чтобы воспользоваться ограничениями ПВО и возросшей напряженностью в обществе в тот период, пока ожидается прибытие американской военной помощи в прифронтовые районы.

Украинские официальные лица недавно предупредили о возможной будущей российской наступательной операции по захвату Харькова. А министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 19 апреля сигнализировал об интересе Кремля к такой операции, заявив, что Харьков "играет важную роль" в идее диктатора Путина о создании демилитаризованной "санитарной зоны" в Украине, чтобы якобы защитить российские приграничные поселения "от украинских ударов".

"Предполагаемая "санитарная зона" России может представлять собой целый ряд реальных условий – от захвата Харькова и прилегающих территорий до создания непригодной для проживания, снесенной с лица земли "ничейной территории", которую не контролирует ни одна из сторон", – предположили в ISW.

Ранее там подсчитали, что российское наступление "по захвату Харькова", будет чрезвычайно амбициозной затеей, которая создаст серьезные проблемы для российских сил. Командованию оккупантами придется пересмотреть свои цели прогнозируемых наступательных усилий летом 2024 года, чтобы учесть лучшую оснащенность и укомплектованность Сил обороны Украины. Так, войска РФ могут попытаться разрушить Харьков авиационными, ракетными и дроновымы ударами и спровоцировать внутреннее перемещение населения, если решат, что они не могут "успешно захватить город" с помощью только наземных штурмов.

"Продолжение своевременной военной помощи Запада, особенно предоставление систем противовоздушной обороны и ракет, будет иметь решающее значение для защиты Украиной города Харькова", – подчеркнули аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в Bloomberg выразили убеждение, что ключевая цель ударов России по Харькову – попытка заставить украинцев уезжать из города. Ссылаясь на украинские и западные источники, издание подчеркнуло, что РФ прибегает к этому, поскольку не имеет достаточно ресурсов для наступления на второй по величине город Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!