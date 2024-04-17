"Ключевая цель": Россия пытается заставить украинцев выезжать из Харькова – Bloomberg

Ожесточенные обстрелы Харькова призваны вынудить местное население к эвакуации, поскольку у РФ нет достаточно ресурсов для наступления на второй по величине город Украины. Москва пользуется моментом, когда Украине не хватает боеприпасов и ракет для ПВО.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на неназванных украинских и западных чиновников. Как говорится в статье, опубликованной вечером 16 апреля, последние действия России по уничтожению энергетической инфраструктуры похожи на скоординированные усилия с целью создать условия, которые делают Харьков непригодным для жизни.

Враг пользуется моментом, когда Украине не хватает артиллерийских боеприпасов и ракет для систем противовоздушной обороны, отмечается в материале.

Как пишет Bloomberg, недавно Москва пыталась распространить дезинформацию о якобы "эвакуации жителей Харькова из-за возможности окружения города" с целью распространения паники.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что вследствие атак РФ "почти вся" местная генерация электроэнергии была уничтожена.

По словам источников, администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможность помочь Харькову с энергетикой.

В то же время практически никто не прогнозирует, что РФ может захватить город в ближайшее время. В окружении президента Украины Владимира Зеленского полагают, что у врага нет достаточно ресурсов для серьезного наступления, из-за чего Москва пытается создать ощущение паники.

Официальные лица Запада согласны, что у РФ нет возможности атаковать Харьков без значительного пополнения своих войск, говорится в статье.

Вместе с тем Россия планирует мобилизовать не менее 250 тыс. человек в течение этого года. По мнению западных чиновников, целью кремлевского диктатора Владимира Путина остается полный захват Украины.