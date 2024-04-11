'Проведите хоть одну ночь в Харькове': Кулеба обратился к партнерам, отказывающим Украине в поставках Patriot

Украина остается единственной страной в мире, которая сталкивается с баллистическими ударами. Тем, от кого зависит обеспечение нашего государства системами Patriot, стоило бы провести хотя бы одну ночь в Харькове.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал после массированной российской атаки 11 апреля в Х (Twitter). Дипломат еще раз призвал партнеров предоставить Украине дополнительные системы ПВО.

Кулеба напомнил, что в ночь с 10 на 11 апреля страна-агрессор выпустила по Украине более 80 ракет и беспилотников. Целью их, в основном, являлись объекты критической гражданской инфраструктуры. Шесть из этих ракет баллистические.

"Украина остается единственной страной в мире, которая сталкивается с баллистическими ударами. Другого места для Patriot пока нет", – отметил дипломат.

Кулеба также добавил, что он уверен в том, что если бы те, от кого зависит обеспечение Украины этими системами ПВО, провели хотя бы одну ночь в Харькове, все необходимые решения были бы приняты быстро.

Глава МИД также заявил, что во время обсуждения с европейскими коллегами предоставления средств ПВО он поднял тему уничтожения россиянами Трипольской ТЭС.

В частности, он добавил, что Украина отмечает своим иностранным партнерам критическую важность поставок современных систем ПВО Patriot. Ибо именно их нехватка сделала возможным уничтожение россиянами этого объекта критической гражданской инфраструктуры на Киевщине.

"Тема одна. Что здесь поднимать, тема одна. Дайте Patriot! Если бы у нас стояли эти системы ПВО, мы бы сегодня не потеряли все это", – резюмировал министр.

Напомним, российский массированный удар по энергетике Украины 11 апреля повлек за собой уничтожение Трипольской теплоэлектростанции (ТЭС) в Киевской области. В результате попаданий на станции возник масштабный пожар в турбинном цехе. Энергетики называют масштабы разрушений "ужасающими".

Как сообщал OBOZ.UA, 11 апреля Россия нанесла удары ракетами и дронами по ТЭС, подстанциям и подземным хранилищам газа (ПХГ) в Харьковской, Запорожской, Одесской, Львовской, Киевской областях. Самая сложная ситуация в Харьковской области – там с 6:31 утра графики аварийных отключений света. В других регионах ограничения пока не применялись.

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