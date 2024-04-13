Россия может готовить в Украине масштабное наступление на пяти направлениях – FT

Россия летом 2024 года может готовить в Украине масштабное наступление на пяти направлениях. Речь идет о Донецкой, Херсонской, Луганской, Запорожской областях и на Харьков.

Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на украинских и западных официальных лиц. "Россия, возможно, готовится к крупномасштабной атаке в конце весны или летом в надежде захватить больше территорий Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей. Кремль частично оккупирует эти территории, которые Путин незаконно аннексировал в сентябре 2022 года", – говорится в сообщении.

Кроме того, Москва может планировать нападение на Харьков, второй по величине город Украины на северо-востоке. Готовясь к этому, они мобилизуют сотни тысяч сил и обстреливают город ракетами.

На данный момент оккупанты активно атакуют позиции ВСУ на Лиманском и Бахмутском направлениях штурмовыми группами и при поддержке бронетехники, а на Покровском направлении они пытаются прорвать нашу оборону, используя десятки танков и БМП.

При этом основные усилия России сосредоточены вокруг шахтерского города Часов Яр, расположенного на вершине холма всего в 15 км к западу от Бахмута, города, разрушенного и оккупированного российскими солдатами почти год назад после упорных 11-месячных боев.

Роб Ли, старший научный сотрудник Евразийской программы Института исследований внешней политики считает, что если Россия возьмет город, оккупанты потенциально могут увеличить скорость продвижения вглубь Донецкой области в рамках ожидаемого летнего наступления.

Также потеря города позволит российским войскам "контролировать огнем" близлежащие стратегические города Константиновку, Дружковку и Краматорск и даст им плацдарм, с которого они смогут начать атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, руководитель ГУР Кирилл Буданов ожидает первые попытки наступления захватчиков уже в конце мая, "особенно в районе Донбасса". Он считает, что оккупанты "продвинутся чуть ближе к Часовому Яру" и "устремятся в сторону Покровска, в стратегическом направлении Покровска". При этом разведчик не ожидает серьезных изменений на фронте до начала российского наступления.

Ранее Андрей Коваленко предупреждал, что РФ готовит новое наступление на май-июнь 2024 года, и все возможные атаки кафиров предсказуемы, поэтому причин для панических настроений нет.

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