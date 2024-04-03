Россия готовит наступление на май-июнь: в ЦПД раскрыли планы врага

Страна-агрессор Россия готовит новое наступление на май-июнь этого года. Вражеские войска будут пытаться наступать на позиции Сил обороны в течение всего лета. Однако вероятные наступательные действия врага предсказуемы, поэтому причин для панических настроений нет.

Об этом сказал руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины лейтенант Андрей Коваленко в выпуске проекта "Про войну". Наступление войск РФ может происходить на Угледарском и Часовоярском направлениях, также у них есть намерение дойти до Краматорска и Славянска.

"Параллельно они прощупывают нашу оборону возле Синьковки на Купянском направлении. С нашей стороны сейчас строятся оборонные фортификационные рубежи, удается максимально сдерживать врага на Авдеевском и других направлениях", – отметил Коваленко.

В то же время, информацию о вероятном наступлении противника на Харьков он назвал фейком. По словам Коваленко, на такие действия у врага нет сил, ничто не подтверждает подобные приготовления с его стороны.

"Идут фейки о наступлении на Харьков 350 тысячами россиян, которых не существует в природе. Для того, чтобы произошло наступление с севера, должна готовиться определенная логистика врага, а она не готовится. Соответственно, не может взяться с воздуха сотня тысяч военных. Их банально надо где-то разместить, выстроить соответствующую логистику, чтобы они могли наступать, а этого нет", – объяснил он.

Руководитель ЦПД также сказал, почему Россия не прекращает активные боевые действия перед возможным наступлением, чтобы накопить необходимые резервы. Это можно объяснить тем, что в США пока не одобрили помощь для Украины, также нам еще не поступило более миллиона чешских боеприпасов. Поэтому ВСУ испытывают определенный дефицит, а россияне хотят попытаться где-то продвинуться на фронте.

"Мы будем обороняться и защищаться, максимально выбивать резервы, которые враг накапливает. Безусловно, западная помощь очень нужна и на Западе должны понимать, что если помощь не поступит вовремя, то у врага больше шансов захватить те или иные территории", – резюмировал Коваленко.

Как сообщал OBOZ.UA, командование Сил обороны Украины "не может игнорировать какую-либо информацию о подготовке врага к наступательным действиям, поэтому принимает все меры для адекватного реагирования на такую вероятность". Так главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ответил на вопрос о возможной угрозе нового российского наступления на Харьков.

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