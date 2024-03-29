"Современная война – это математическая задача": Сырский ответил на слухи о планах РФ пойти в наступление на Харьков

Командование Сил обороны Украины "не может игнорировать какую-либо информацию о подготовке врага к наступательным действиям, поэтому принимает все меры для адекватного реагирования на такую вероятность". Так, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ответил на вопрос о возможной угрозе нового российского наступления на Харьков.

Ситуацию главком прокомментировал в интервью "Укринформу", которое было опубликовано 29 марта. Генерал-полковник не дал прямого ответа, планирует ли враг или нет наступательные действия на Харьков.

Он рассказал, что воины проводят большой комплекс работ по фортификационному оборудованию территорий и позиций, устанавливают комплексную систему заграждений, разрабатывают планы обороны.

В Харьковской области у украинских защитников уже есть опыт боевых действий. "Нам удалось "просчитать" противника и освободить значительную часть Харьковщины. Именно тогда произошел масштабный обвал российского фронта. Если россияне отправятся туда снова, Харьков станет для них роковым городом", – заявил Сырский.

В то же время каждая военная операция уникальна, ни при каких условиях воспользоваться ее условной калькой в будущих ситуациях не выйдет.

"Современная война – это математическая задача с сотнями переменных, в которой каждая составляющая может иметь решающее значение", – добавил главнокомандующий Вооруженных сил нашей страны.

Как ранее писал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS заявил, что на этом этапе полномасштабной войны ситуацию на востоке Украины удалось стабилизировать. Однако войска Российской Федерации готовятся к контрнаступательным действиям – возможно, на конец мая-июнь 2024 года.

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