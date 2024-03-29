"Лучше, чем два-три месяца назад": Зеленский заявил, что ситуацию на востоке Украины удалось стабилизировать, и указал на планы врага

На этом этапе полномасштабной войны ситуацию на востоке страны защитникам Украины удалось стабилизировать. Однако войска Российской Федерации готовятся к контрнаступательным действиям – возможно, на конец мая-июнь 2024 года.

Об этом заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS. Запись разговора 29 марта опубликовал YouTube-канал Офиса президента.

Первый вопрос журналиста был о текущей военной ситуации. "На сегодня на востоке нашего государства, где было и есть наиболее опасно изо всех направлений Украины, ситуация стабилизирована. Насколько это возможно, смотря на факт дефицита соответственного оружия, амуниции, и смотря на то, что мы начинаем готовить бригады к важным для нас действиям. Мы стабилизировали ситуацию. Она лучше, чем два-три месяца назад", – ответил гарант.

По его словам, Россия может готовить контрнаступательные действия. "Это может быть конец мая, может быть июнь..." – уточнил Зеленский.

Он указал на то, что "партнеры радуются" нынешней стабилизации и "держат за нас кулаки", однако важно понимать: Украине нужна помощь сейчас, чтобы готовиться к будущим событиям на фронте.

Отвечая на вопрос, какое оружие необходимо украинской армии, Зеленский сказал: номер один – это противовоздушная оборона и артиллерийские снаряды.

Как писал OBOZ.UA:

– Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что оккупанты, несмотря на значительные потери, продолжают наращивать усилия и имеют численное преимущество в личном составе. Также российские войска активизировали свою авиацию.

– Ранее Сырский сообщил, что некоторые группировки Сил обороны Украины будут переформатированы. Также будет налажен процесс ротации.

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