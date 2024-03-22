Процесс уже запущен: Сырский объявил о переформатировании некоторых группировок войск

В Украине продолжается оптимизация военных организационных структур, непосредственно отражающих широкомасштабное российское нападение. Некоторые группировки войск будут переформатированы. Также будет налажен процесс ротации.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. По его словам, соответствующие организационные мероприятия уже осуществляются. Такое переформатирование должно упростить и максимально повысить качество и оперативность управления.

В первую очередь процессы оптимизации коснутся управленческого кадрового потенциала.

"Один из моих приоритетов – налаживание процесса ротаций личного состава боевых бригад. В частности, некоторые воинские части принимают участие в отражении вооруженной агрессии РФ с первых дней полномасштабного вторжения", – отметил командующий.

Также Сырский добавил, что важно уделять больше внимания "вопросам отдыха наших воинов, доукомплектованию вооружением и военной техникой и восстановлению боеспособности бригад в целом".

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Сырский 21 марта встретился с делегацией НАТО во главе с руководителем Военного комитета Североатлантического альянса адмиралом Робом Бауэром. Военные провели переговоры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!