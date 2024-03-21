"Ключевые приоритеты – боеприпасы и ПВО": Сырский провел переговоры с делегацией НАТО во главе с адмиралом Бауэром

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский 21 марта встретился с делегацией НАТО во главе с руководителем Военного комитета Североатлантического альянса адмиралом Робом Бауэром. Военные провели переговоры.

Об этом украинский генерал-полковник сообщил в Telegram. Сырский рассказал делегации НАТО о главных потребностях наших воинов. "Ключевые приоритеты – боеприпасы и противовоздушная оборона", – проинформировал он.

Также стороны обсудили ситуацию на фронте. "Поблагодарил коллег из НАТО за всестороннюю и последовательную поддержку Украины", – подчеркнул главком ВСУ.

После переговоров члены делегации Североатлантического альянса почтили у Стены памяти защитников, погибших за нашу страну в российско-украинской войне.

Напомним: 21 марта украинскую столицу впервые с начала полномасштабного вторжения РФ посетил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр. Нидерландский адмирал выступил на Киевском форуме по безопасности.

Как писал OBOZ.UA, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что большинство граждан стран-членов военного блока солидарны с украинцами и хотят, чтобы их государства помогали Киеву.

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