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"Ключевые приоритеты – боеприпасы и ПВО": Сырский провел переговоры с делегацией НАТО во главе с адмиралом Бауэром

Дарья Дурова
War
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Сырский и Бауэр встретились в Украине

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский 21 марта встретился с делегацией НАТО во главе с руководителем Военного комитета Североатлантического альянса адмиралом Робом Бауэром. Военные провели переговоры.

Об этом украинский генерал-полковник сообщил в Telegram. Сырский рассказал делегации НАТО о главных потребностях наших воинов. "Ключевые приоритеты – боеприпасы и противовоздушная оборона", – проинформировал он.

Также стороны обсудили ситуацию на фронте. "Поблагодарил коллег из НАТО за всестороннюю и последовательную поддержку Украины", – подчеркнул главком ВСУ.

После переговоров члены делегации Североатлантического альянса почтили у Стены памяти защитников, погибших за нашу страну в российско-украинской войне.

Глава Военного комитета НАТО приехал в Украину

Напомним: 21 марта украинскую столицу впервые с начала полномасштабного вторжения РФ посетил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр. Нидерландский адмирал выступил на Киевском форуме по безопасности.

Роб Бауэр на Киевском форуме по безопасности
Роб Бауэр в столице Украины

Как писал OBOZ.UA, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что большинство граждан стран-членов военного блока солидарны с украинцами и хотят, чтобы их государства помогали Киеву.

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