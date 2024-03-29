"Враг значительно нарастил активность авиации": Сырский рассказал о ситуации на фронте и потерях оккупантов

Ситуация на фронте в Украине сложная, однако на линии боевого столкновения она и не бывает другой. Оккупанты, несмотря на значительные потери, продолжают наращивать усилия и имеют численное преимущество в личном составе, активизировали свою авиацию.

Только за февраль-март (на 26-е число) ВС РФ потеряли более 570 танков, около 1430 боевых бронированных машин, примерно 1680 артсистем и 64 системы ПВО. Кроме того, в течение 10 дней в феврале наши защитники сбили 13 самолетов противника, в том числе два стратегически важных самолетов наблюдения и управления А50. Об этом в интервью "Укринформу" заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

Он признал: каждый день полномасштабной войны требует от наших воинов максимального напряжения сил.

"Но мы не только стоим в обороне, но и каждый день на разных направлениях сами продвигаемся вперед. В последнее время количество возвращенных нами позиций превышает количество потерянных", – утверждает главком.

Оккупантам не удалось существенно продвинуться на стратегических направлениях, движение врага вперед, если оно есть, имеет тактическое значение. Силы обороны "контролируют эту ситуацию", сказал генерал-полковник.

На отдельных направлениях обстановку он назвал напряженной. Враг не учитывает свои потери и продолжает тактику массированных штурмов. На некоторых участках ежесуточно наши Герои отбивают по несколько десятков атак противника.

Сырский сообщил, что россияне значительно нарастили активность авиации, в частности для атак УАБ.

"Кроме того, враг ведет плотный артиллерийский и минометный огонь. Еще несколько дней назад преимущество врага по выпущенным боеприпасам составляло соотношение около 6:1. Но мы научились воевать не количеством боеприпасов, а мастерством использования того оружия, которое есть. Кроме того, мы максимально используем преимущество в средствах беспилотной авиации. Хотя враг пытается догнать нас в этом эффективном виде оружия", – отметил главнокомандующий.

Цель российской армии на этом этапе – выйти на границы Донецкой и Луганской областей и потеснить ВСУ на левом берегу Днепра в Запорожской области. Цель Сил обороны Украины – не допустить потери территории, максимально истощить захватчиков, нанести максимально возможные потери, сформировать и подготовить резервы для проведения наступательных действий.

По словам генерал-полковника, наши силы "продолжают удерживать под контролем ключевые высоты и районы обороны".

"На определенных участках фронта нам удалось выровнять ситуацию по артиллерии, и это сразу отразилось на обстановке в целом. Наши артиллеристы используют высокоточные боеприпасы для поражения скоплений противника даже в десятках километров от линии фронта. Враг ежесуточно не только имеет значительные потери в живой силе и технике, в частности артиллерийские системы – он никогда и нигде не может чувствовать себя в безопасности, а также на временно оккупированных территориях Украины. Это немаловажный психологический фактор. Им не будет покоя на нашей земле. Никогда. И каждый оккупант должен это осознавать", – подчеркнул Сырский.

Воины меняют тактику действий и на море. "Атаки безэкипажных дронов на корабле противника настолько эффективны, что позволяет говорить об изменениях в стратегии боевых действий на море в целом. Мы целенаправленно уничтожаем российский Черноморский флот. И будем делать это дальше. Последние поражения нескольких кораблей в Севастополе – это еще одна иллюстрация этого", – отметил главком ВСУ.

Как писал OBOZ.UA:

– Генеральный штаб ВС Украины заявил о 59 боевых столкновениях в Украине за 28 марта. Более половины из них пришлись на Бахмутское и Новопавловское направления.

– 28 марта украинские защитники ликвидировали и ранили по меньшей мере 820 российских захватчиков. Общие безвозвратные и санитарные потери живой силы врага в полномасштабной войне достигли 440 790.

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