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За сутки на фронте произошло 59 боевых столкновений, поражены четыре пункта управления врага и склад БК – Генштаб

Лилия Рагуцкая
War
3 минуты
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За сутки на фронте произошло 59 боевых столкновений, поражены четыре пункта управления врага и склад БК – Генштаб

За прошедшие сутки, 28 марта, на линии фронта произошло почти 60 боевых столкновений. Более половины из них пришлись на Бахмутское и Новопавловское направления.

Украинские воины отбивали атаки и наносили удары по врагу, уничтожив вооружения, склад БК и пункты управления россиян. О текущей ситуации на линии столкновения рассказали в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Российские захватчики продолжают атаковать позиции украинских воинов и населённые пункты Украины. Накануне российские войска нанесли 16 ракетных и 131 авиационный удар, совершили 128 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажки, медицинские учреждения, автомобили, школа, детский сад и другие объекты гражданской инфраструктуры.

В частности, ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив БПЛА типа Shahed и крылатые ракеты разных типов. Данные по данной атаке уточняются.

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Бобиловка Сумской области; Боровая, Купянск Харьковской области; Невское Луганской области; Терны, Ямполевка, Николаевка, Зализное, Часов Яр, Андреевка, Дилиевка, Новобахмутовка, Карловка, Очеретино, Уманское, Бердичи, Красногоровка, Константиновка, Антоновка, Старомайорское, Донецкой области; Камышеваха, Малиновка, Работино Запорожской области.

Под артиллерийским огнем находились около 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Между тем, на линии фронта накануне произошло 59 боевых столкновений.

На Купянском направлении враг наступательных действий не вел.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 6 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны Донецкой области.

За сутки на фронте произошло 59 боевых столкновений, поражены четыре пункта управления врага и склад БК – Генштаб

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 13 атак в районах населенных пунктов Часов Яр, Новый, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

За сутки на фронте произошло 59 боевых столкновений, поражены четыре пункта управления врага и склад БК – Генштаб

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 3 атаки в районе населенного пункта Семеновка Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения с занимаемых рубежей.

За сутки на фронте произошло 59 боевых столкновений, поражены четыре пункта управления врага и склад БК – Генштаб

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Георгиевка, Урожайное, где противник при поддержке авиации 22 раза пытался прорвать оборону наших войск.

За сутки на фронте произошло 59 боевых столкновений, поражены четыре пункта управления врага и склад БК – Генштаб

На Ореховском направлении враг 8 раз атаковал позиции наших защитников в районах Работино, северо-западнее Вербового и севернее Приютного Запорожской области.

За сутки на фронте произошло 59 боевых столкновений, поражены четыре пункта управления врага и склад БК – Генштаб

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки совершено 2 атаки на позиции наших войск.

За сутки на фронте произошло 59 боевых столкновений, поражены четыре пункта управления врага и склад БК – Генштаб

Украинские воины отбивают атаки и наносят урон оккупационным войскам в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 4 пунктам управления, 4 средствам противовоздушной обороны, 2 артиллерийским средствам и 1 складу боеприпасов оккупантов.

Напомним, ранее в 3-й ОШБр назвали населенный пункт, где происходит больше всего штурмов врага. Речь идет об Авдеевском направлении. Там сложилась сложная ситуация как для украинских защитников, так и для захватчиков. Враг имеет определенный успех, но очень дорогой ценой. Так, оккупанты потеряли несколько подразделений только во время захвата села Орловка. В настоящее время наибольшее внимание и основные наступательные силы захватчики сконцентрировали на Семеновке.

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