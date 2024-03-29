За сутки на фронте произошло 59 боевых столкновений, поражены четыре пункта управления врага и склад БК – Генштаб

За прошедшие сутки, 28 марта, на линии фронта произошло почти 60 боевых столкновений. Более половины из них пришлись на Бахмутское и Новопавловское направления.

Украинские воины отбивали атаки и наносили удары по врагу, уничтожив вооружения, склад БК и пункты управления россиян. О текущей ситуации на линии столкновения рассказали в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Российские захватчики продолжают атаковать позиции украинских воинов и населённые пункты Украины. Накануне российские войска нанесли 16 ракетных и 131 авиационный удар, совершили 128 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажки, медицинские учреждения, автомобили, школа, детский сад и другие объекты гражданской инфраструктуры.

В частности, ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив БПЛА типа Shahed и крылатые ракеты разных типов. Данные по данной атаке уточняются.

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Бобиловка Сумской области; Боровая, Купянск Харьковской области; Невское Луганской области; Терны, Ямполевка, Николаевка, Зализное, Часов Яр, Андреевка, Дилиевка, Новобахмутовка, Карловка, Очеретино, Уманское, Бердичи, Красногоровка, Константиновка, Антоновка, Старомайорское, Донецкой области; Камышеваха, Малиновка, Работино Запорожской области.

Под артиллерийским огнем находились около 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Между тем, на линии фронта накануне произошло 59 боевых столкновений.

На Купянском направлении враг наступательных действий не вел.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 6 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 13 атак в районах населенных пунктов Часов Яр, Новый, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 3 атаки в районе населенного пункта Семеновка Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения с занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Георгиевка, Урожайное, где противник при поддержке авиации 22 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 8 раз атаковал позиции наших защитников в районах Работино, северо-западнее Вербового и севернее Приютного Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки совершено 2 атаки на позиции наших войск.

Украинские воины отбивают атаки и наносят урон оккупационным войскам в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 4 пунктам управления, 4 средствам противовоздушной обороны, 2 артиллерийским средствам и 1 складу боеприпасов оккупантов.

Напомним, ранее в 3-й ОШБр назвали населенный пункт, где происходит больше всего штурмов врага. Речь идет об Авдеевском направлении. Там сложилась сложная ситуация как для украинских защитников, так и для захватчиков. Враг имеет определенный успех, но очень дорогой ценой. Так, оккупанты потеряли несколько подразделений только во время захвата села Орловка. В настоящее время наибольшее внимание и основные наступательные силы захватчики сконцентрировали на Семеновке.