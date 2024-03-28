У оккупантов там значительные потери: в 3-й ОШБр назвали населенный пункт, где больше всего штурмов врага

На Авдеевском направлении достаточно сложная ситуация как для украинских защитников, так и захватчиков. Враг там имеет определенный успех, но очень дорогой ценой. В частности, оккупанты потеряли несколько подразделений только во время захвата села Орловка.

Теперь наибольшее внимание и основные наступательные силы захватчики сконцентрировали на Семеновке. Об этом рассказал заместитель командира 3-й ОШБр, майор Максим Жорин.

По его словам, только при захвате Орловки враг понес "сумасшедшие потери". Так же оккупанты теперь действуют и при штурмах Семеновки. "Они пытаются туда ворваться, где-то нащупать слабое место в нашей обороне, однако успеха пока они в этом не имеют", – отметил Жорин.

Также ежедневно атаки проходят в районе населенного пункта Бердичи. "Иногда мы слышим в перехватах, как они отчитываются, что заняли определенные рубежи. На самом деле они туда даже не дошли. Это уже такая устоявшаяся практика в российских подразделениях", – пояснил военный.

Жорин добавил, что ситуация остается сложной из-за того, что захватчики имеют возможность заменить свои подразделения свежими силами. Однако благодаря действиям Сил обороны россияне уже потеряли наступательный потенциал.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине в течение суток произошло 48 боевых столкновений по всем фронтовым направлениям. Наиболее "горячим" является Бахмутское направление, там враг усилил свое наступление.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!