Генштаб: враг усилил наступление на Бахмутском направлении, авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по врагу

В Украине в течение суток произошло 48 боевых столкновений по всем фронтовым направлениям. Всего враг нанес 4 ракетных и 77 авиационных ударов.

Об этом в вечерней сводке за 28 марта сообщает Генштаб ВСУ. Наиболее "горячим" является Бахмутское направление, там враг усилил свое наступление.

Также оккупанты совершили 53 обстрела из РСЗО по всей стране.

В свою очередь, авиация Сил обороны за сутки нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также была уничтожена одна управляемая ракета. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по четырем пунктам управления, 4 средствам противовоздушной обороны, двум артиллерийским средствам и составу боеприпасов противника.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. РФ продолжает проводить диверсионно-разведывательную деятельность и обстреливает населенные пункты со своей территории.

Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Бобыловка Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенным пунктам.

Кроме того, противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Борова Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15-ти населенных пунктов Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 4 атаки противника в районах населенных пунктов Терны Донецкой области и Белогоровка Луганской области. Там оккупанты, при поддержке авиации, пытались прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Ямполевка Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 11 атак в районах населенных пунктов Часов Яр, Новый, Клещиевка, Андреевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационные удары в районах четырех населенных пунктов Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более десяти населенных пунктов.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражена атака в районе населенного пункта Семеновка Донецкой области. Также противник нанес авиационные удары в трех районах населенных пунктов Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка. Там враг 13 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах четырех населенных пунктов Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов.

На Ореховском направлении враг авиацией 8 раз атаковал позиции наших защитников. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Малиновка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов.

На Херсонском направлении в течение суток врагом была атака позиций наших войск на левом берегу Днепра. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более десяти населенных пунктов.

Как сообщалось ранее, за последние недели динамика боев по сравнению с периодом взятия Авдеевки существенно упала. Однако враждебное наступление не прекращается, прежде всего западнее этого населенного пункта. Противник ведет активные боевые действия вдоль линии Бердичи – Семеновка – Орловка – Тоненько – Первомайское. Под угрозой оказался Часов Яр с господствующими высотами и село Терны, которое враг пытается "дожать".

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска дважды в день 28 марта атаковали беспилотниками город Берислав на правобережье Херсонщины. С разницей в несколько часов оккупанты сбросили боеприпасы на жилые районы.

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