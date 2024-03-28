Враг постоянно атакует к западу от Авдеевки, зашел в окрестности Часова Яра и 'дожимает' Терны. Интервью с соучредителем DeepState Погорелым

В последние недели динамика боев, по сравнению с периодом взятия Авдеевки, существенно упала. Однако вражеское наступление не прекращается, прежде всего к западу от этого населенного пункта. Противник ведет активные боевые действия вдоль линии Бердичи – Семеновка – Орловка –Тоненькое – Первомайское. Под угрозой оказался Часов Яр с господствующими высотами и село Терны, которое враг пытается "дожать".

Продвижение оккупанта нельзя назвать победным, ведь ему противостоят украинские защитники. На определенных участках фронта враг терпит полное фиаско. Тем не менее сил и средств у него достаточно, и он готов жертвовать своими людьми.

Подрыв плотины ДнепроГЭС, если это произойдет, будет терактом в полном смысле этого слова, но никакого военного преимущества врагу он не даст. Такие мысли в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал соучредитель проекта DeepState, аналитик Роман Погорелый.

– Две недели назад, 11 марта, президент Зеленский заявил, что ситуация на фронте "намного лучше, чем в последние три месяца". 21 марта главнокомандующий ВСУ генерал Сырский сообщил, что ситуация на восточном фронте стабилизирована. Можете ли вы сказать, что и на 27 марта наблюдается положительная динамика, несмотря на то что продвижение оккупационных войск продолжается? В частности, стало ли это продвижение медленнее, задействует ли враг меньше сил и средств, чем раньше?

– Если сравнивать с последними событиями в районе Авдеевки – мы помним, какие интенсивные бои там были, продвижение в районе самого города, когда его оккупировали, – там динамика была безумная. Одновременно было много продвижений, они были масштабные. Так что если сравнивать с этим, то, конечно, динамика упала.

Сейчас врагу нужно тратить больше сил, чтобы продвинуться хотя бы на километр. Мы видим, что есть частые обновления, но они очень малы, и московиты отдают на это очень много ресурсов.

Но, к сожалению, если смотреть по всей линии фронта, очевидно, что враг постоянно наступает, динамика активная. Они не просто идут в наступление, как в районе Авдеевки, а по линии Бердичи – Семеновка – Орловка – Тоненькое – Первомайское. По этой линии они постоянно атакуют, проводят маневры, они могут туда "залетать" танками. Мы видели видео, как в районе Тоненького "залетели" два танка, и 25-я бригада разобралась с ними очень быстро.

Есть постоянные штурмы. Но есть еще и моменты, когда они пытаются найти слабые места в нашей обороне. Соответственно, они постоянно проводят разведку боем или просто посылают в атаку. Как только они видят какое-то слабое место, какие-то возможности, сразу концентрируют там большое количество своих сил и начинают давить.

Пример – Терны. Они имели там определенные успехи, продвижение. Сейчас они "дожимают" этот населенный пункт, ровняют его с землей. Туда очень часто прилетает – и артиллерия, и авиация. Кстати, в последнее время авиация работает в очень многих районах.

Соответственно, такова динамика. К сожалению, у московитов задействовано очень много сил. Они могут позволить себе просто класть людей налево и направо. Мы же воюем, стараясь сохранить жизнь бойцов. Соответственно, наша задача – выстроить оборону и максимально прилагать усилия, чтобы нанести как можно больший урон врагу.

– По вашим оценкам, это наступление тактического уровня или уже стратегического?

– Здесь все зависит от задач. Локально у врага была задача взять Авдеевку. Они ставили какие-то сроки, под какие-то даты, события, выборы и т. д. Тактическая задача – выйти на какое-то оперативное пространство. Например, Часов Яр. Пока им важно взять этот населенный пункт, выйти на высоты, и тогда у них будет оперативное пространство для дальнейшего продвижения, огневой контроль, потому что эта высота покрывает очень большую область обзора.

Конечно, одна из локальных целей – выйти на административные границы Донецкой области. Масштабные цели России – полностью оккупировать Украину.

– Вы упомянули о линии Бердичи – Семеновка – Орловка – Первомайское, которую постоянно атакует враг. Можете ли вы озвучить прогноз, что будет с этими населенными пунктами? Можно ли надеяться, что наступление врага на этом участке фронта может быть замедлено?

– Наша команда всегда воздерживается от прогнозов. Мы привыкли оперировать только фактами. Мы стараемся помогать нашим бойцам, в частности, волонтерам, чтобы они имели максимальные возможности для сдерживания врага. Как будет меняться ситуация, мы увидим позже. Ведь завтра московиты могут сконцентрировать там больше сил, а послезавтра могут иссякнуть.

Сегодня линия фронта проходит частично по Бердичам, которые враг пытается полностью оккупировать и закрепиться там. Они залетают туда со своими атаками, с десантом, с техникой. Но эти бои невозможно спрогнозировать. Это происходит уже достаточно долго. Наши военные прилагают максимальные усилия, чтобы удержать. А наша задача – верить, надеяться и максимально помогать им.

– Еще одно довольно горячее направление – Бахмутское. Вопрос о Часовом Яру, о котором вы уже частично упомянули. По вашей информации, какая ситуация там сейчас?

– Ситуация сложная, потому что враг уже зашел на высоту. Это плохо, этого нельзя было допускать. Они постараются продвигаться дальше. Они сконцентрировали там большую силу. Как только они видят успех на определенном участке, туда стягиваются силы.

Они уже подошли к окрестностям. Часов Яр обстреливается из авиации и из артиллерии. Соответственно, они начали все ровнять с землей. Сейчас идут тяжелые бои за Ивановское, но важно отметить, что это село не находится под полным контролем врага, как они любят объявлять заранее. Наши военные там дерутся, пытаются сдерживать натиск.

Они зашли на высоты к северу от Ивановского, там ведутся очень тяжелые бои, ведь нельзя давать врагу продвигаться. Если они продвинутся еще больше на север, они получат огневой контроль с высоты, соответственно, будут перекрывать логистику и сама наша группировка окажется под угрозой. Но ситуация на сегодня (27 марта. – Ред.) контролируемая. Наши бойцы не пускают врага.

Также будет проверка заявлений о подготовленных рубежах обороны. Командование, спикеры, в частности ОСГВ "Хортица", говорили, что Часов Яр подготовлен к обороне, что там есть оборонительные рубежи. Вот сейчас увидим, насколько это соответствует действительности.

– Мы помним, как оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС, чтобы остановить наступление ВСУ. В ситуации с ДнепроГЭС есть ли настоятельная потребность для оккупанта уничтожать дамбу?

– Я в этих вопросах не специалист, но могу сказать, что поражение таких объектов – это огромная угроза в первую очередь гражданскому населению. Прежде всего речь идет об обеспечении населения электроэнергией.

Это не имеет какого-либо военного значения. Следовательно, это исключительно террористическая деятельность, чтобы запугать украинцев. Но у них абсолютно ничего не получится, потому что мы народ сильный, мы переживем все беды.