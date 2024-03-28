Оккупанты обстреляли Берислав на Херсонщине, пострадал мужчина

Российские оккупанты в очередной раз атаковали беспилотными город Берислов на правобережье Херсонщины. Утром 28 марта в результате удара пострадал местный житель.

Враг сбросил на жилой район боеприпас из БПЛА. Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации.

"С самого утра российские оккупанты атакуют Берислав. В очередной раз город оказался под ударом вражеских беспилотников", – отметили в ведомстве.

В результате сброса взрывчатки российскими террористами пострадал мужчина 38 лет.

Врачи диагностировали у пострадавшего взрывную травму, ранение руки и ноги. Мужчине оказали необходимую медицинскую помощь.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 марта войска РФ совершили аналогичное преступление: сбросили с беспилотного летательного аппарата взрывной предмет. В результате 50-летний житель Берислава получил взрывную травму и ранение ног.

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