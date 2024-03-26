Оккупанты с беспилотника сбросили взрывчатку на Берислав, пострадал мужчина
Российская оккупационная армия продолжает терроризировать мирных жителей Херсонской области. Днем 26 марта путинские войска с беспилотника сбросили взрывчатку на Берислав.
Вследствие военного преступления россиян пострадал мужчина. Об этом в Telegram сообщает Херсонская областная военная администрация.
Войска РФ сбросили с беспилотного летательного аппарата взрывной предмет. По информации ОВА, 50-летний житель Берислава получил взрывную травму и ранение ног.
Мужчину с места происшествия оперативно госпитализировали в больницу. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.
Кроме того, российские террористы атаковали Бериславский район управляемыми авиабомбами. Под ударом оказался населенный пункт Червоный Маяк.
Российская авиация атаковала жилой сектор. В результате обстрела было повреждено почти десяток домов местных жителей. Также атаковали постройки аграрного предприятия.
Напомним, 26 марта российские войска атаковали Харьков. Оккупанты ударили по гражданской жилищной инфраструктуре Харькова, зафиксировано попадание в Шевченковском районе.
Ранее сообщалось, что войска Российской Федерации днем 26 марта атаковали гражданскую инфраструктуру города Сумы. Для авиационного удара противник применил самолеты.
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