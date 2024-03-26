Оккупанты нанесли удар по гражданской инфраструктуре Сум: на месте работают все службы

Войска Российской Федерации днем 26 марта атаковали гражданскую инфраструктуру города Сумы. Для авиационного удара противник применил самолеты.

Детали о взрывах уточнила пресс-служба Сумской областной военной администрации в Telegram. По информации на 13:40 вторника, люди не пострадали.

"На месте работают все необходимые службы. Последствия атаки уточняются", – сказано в сообщении.

Тревога на Сумщине была объявлена с 12:21 по 13:12 вторника, 26 марта. О взрывах местные интернет-сообщества писали в районе 12:40. Командование Воздушных сил ВС Украины перед этим предупреждало об активности вражеской тактической авиации вдоль границы.

Напомним: 24 марта ВС РФ обстреляли тремя фугасными авиационными бомбами поселок Перемога Белопольской громады Сумской области. Вследствие атаки повреждены объект энергетической инфраструктуры, частные дома и хозяйственные постройки.

Как писал OBOZ.UA, Силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 26 марта сбили все 12 российских дронов-камикадзе типа Shahed. На этот раз враг атаковал ударными БПЛА юг и восток страны.

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