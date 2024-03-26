Силы ПВО ночью сбили все 12 'Шахедов', которыми РФ атаковала Украину

Силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 26 марта сбили все 12 российских дронов-камикадзе типа Shahed. На этот раз враг атаковал ударными БПЛА юг и восток страны.

В Харькове "Шахед" попал в землю. О результатах отражения нападения рассказал командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

По его словам, оккупанты атаковали 12 дронами из мыса Чауда во временно оккупированном Крыму и из Курской области РФ. Кроме этого, военные преступники запустили две зенитные управляемые ракеты С-300 в направлении Донетчины.

Воздушное нападение отражали мобильные огневые группы Сил обороны Украины в Николаевской и Харьковской областях.

"Сбиты все 12 "Шахедов". Спасибо за успешную боевую работу! Вместе – к победе!" – отметил генерал-лейтенант.

В Силах обороны юга добавили, что этой ночью защитники неба уложились в получасовую результативную работу по вражеским целям.

На юг российские террористы направили три "Шахеда" – все они были уничтожены над Николаевщиной. Повреждения и пострадавшие не зафиксированы.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 25 марта силы ПВО уничтожили восемь из девяти дронов-камикадзе типа Shahed. Ими российские оккупанты атаковали юг Украины.

Утром в понедельник защитники неба уничтожили обе баллистические ракеты над Киевом. Хотя позже, благодаря обломкам, специалисты установили, что сбитые цели все же являются гиперзвуковым оружием россиян – в частности, это были ракеты ЗМ22 "Циркон".

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