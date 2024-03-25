'Циркон' оказался лучше 'Кинжала': стали известны характеристики ракеты, которой РФ атаковала Киев

В понедельник утром, 25 марта, российские захватчики ударили по Киеву двумя ракетами ЗМ22 "Циркон". В Воздушных силах ВСУ отчитались об их сбитии, благодаря чему удалось установить реальные характеристики и возможности этих ракет. В частности, выяснилось, что "Циркон", в отличие от Х-47 "Кинжал", все же является гиперзвуковой ракетой.

Как пишет украинский военный портал Defence Express, ссылаясь на собственные источники, россияне смогли разработать для "Циркона" гиперзвуковой прямоточный реактивный двигатель. Благодаря этому ракета может поддерживать постоянную гиперзвуковую скорость.

В отличие от "Циркона" "Кинжал" может лишь кратковременно разгоняться до такой скорости за счет своего твердотопливного двигателя.

В Defence Express объяснили, как выглядит схема пуска ракеты "Циркон". После "минометного" старта и выхода ракеты из шахты начинает работать разгонная ступень, которая обеспечивает вывод "Циркона" на значительную высоту и его первоочередной разгон до скоростей, на которых уже может начать работать гиперзвуковой прямоточный реактивный двигатель.

За счет последнего "Циркон", совершающий полет на высоте в несколько десятков километров, достигает на маршевом участке полета постоянной скорости до 5,5 Маха. Полет на этом участке осуществляется в разреженной атмосфере, что позволяет уменьшить тепловую нагрузку из-за трение об воздух.

Затем, в момент приближения к цели, "Циркон" начинает пикирование и кратковременно разгоняется до 7,5 Маха. В это время корпус ракеты нагревается до максимальных температур, которые позволяет выдержать специальное теплоизоляционное покрытие. В то же время во время приближения к земле скорость "Циркона" уже не гиперзвуковая, хотя и остается сверхвысокой – 4,5 Маха.

"Таким образом у ЗМ22 "Циркон", как и считалось, нет гиперзвуковой скорости на конечном участке. Но использование гиперзвукового прямоточного двигателя отличает его от Х-47 "Кинжал", где ракета просто ускоряется до таких скоростей", – сказано в сообщении.

В то же время можно утверждать, что реальные возможности "Циркона" значительно меньше чем те, что были заявлены в РФ. В частности, диктатор Владимир Путин хвастался скоростью ракеты до 9 Махов – на самом деле "Циркон" и близко ее не достигает.

Также подтвержденная дальность действия ракеты составляет 700 км (в случае запуска с "Объект-100") при заявленной в 1000 км.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Утром 25 марта враг атаковал Киев двумя баллистическими ракетами с территории временно оккупированного Крыма. ПВО отработала по обеим целям, однако из-за падения обломков есть разрушения в нескольких районах города, ранения получили десять человек.

– Во время воздушной атаки на столицу россияне применили гиперзвуковые ракеты "Циркон". Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

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