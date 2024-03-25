'Циркон' или 'Оникс'? Какими ракетами ударила Россия по Киеву и почему баллистика столь опасна

Российские оккупационные войска примерно в 10.30 ударили по Киеву двумя баллистическими ракетами, запущенными из временно оккупированного Крыма. Какой тип ракет применили оккупанты, официально еще не сообщили, однако в сети высказали предположение, что это могли быть ракеты "Циркон" или "Оникс". Оба типа предназначены для поражения кораблей и наземных военных объектов.

Так, в Telegram-канале "Николаевский Ванёк" написали, что это были, вероятно, были российские ракеты "Оникс". Там отметили, что баллистику пускают из Тарханкута в Крым.

"Еще одна. Это Ониксы скорее всего. Пускают из Тарханкута", – говорится в сообщении.

В то же время в Telegram-канале "monitor" сообщили, что по Киеву, вероятно, ударили несколькими гиперзвуковыми ракетами "Циркон" с территории Крыма.

"В Киеве были слышны взрывы. Вероятно был произведен пуск нескольких гиперзвуковых "Цирконов" с территории Крыма", – говорится в сообщении.

Также в последствии в Telegram-канале "Полковник ГШ" опубликовали фото хвостовой части сбитой в Киеве 25 марта ракеты 3М22 "Циркон" 2022 года выпуска.

Отметим, что баллистические ракеты – чрезвычайно опасное и коварное оружие, которое применяют оккупанты для атак по территории Украины. Прежде всего, их угроза кроется именно в траектории полета, ведь ракеты поднимается фактически в стратосферу, и оттуда, на огромной скорости, летят на цель.

Баллистические ракеты считаются одними из сложнейших целей для украинской противовоздушной обороны, поскольку они могут лететь на большие расстояния и запускаться с различных стационарных и мобильных пусковых установок.

Что известно о ракетах "Циркон" и "Оникс"?

Ракета "Циркон" – это скоростная ракета, являющаяся одной из последних разработок в ракетостроении России. В Кремле эта ракета позиционируется как серьезная угроза для армий стран Запада.

В отличие от "Кинжалов", запускаемых с самолетов, "Цирконы" были разработаны для установки на кораблях и подлодках с возможностью адаптации под наземные пусковые установки. Это расширяет возможности их использования, включая неожиданные сценарии атаки.

Информация о разработке этих ракет стала известна несколько лет назад, а в 2019 году диктатор Владимир Путин заявил, что "Циркон" может атаковать как морские, так и наземные цели на расстоянии более 1000 км и достигать скорости до 9 махов.

Относительно дальности "Цирконов" сведений недостаточно, поскольку кроме указанной Путиным боевой дистанции в 1 тыс. км, другие источники из России указывали на 300-600 км. Однако этот параметр может изменяться благодаря модернизациям и высоте полета – на высших траекториях дальность может увеличиваться из-за меньшего сопротивления воздуха.

Вес боевой части оценивается в 300–400 кг.

Ракеты Циркон официально поступили на вооружение российского флота в январе 2023 года, а их серийное производство началось с 2022 года.

Информации об этих ракетах и их точных тактико-технических характеристиках доступно не так много, поскольку россияне пытаются держать большинство характеристик "Циркона" в тайне.

Ракета П-800 "Оникс" является сверхзвуковой универсальной противокорабельной ракетой среднего радиуса действия, разработанной в конце 1970-х годов.

Этот комплекс с самого начала должен был быть универсальным и способным размещаться на подлодках, надводных кораблях и катерах, самолетах и береговых пусковых установках.

Ракета "Оникс" предназначена для борьбы:

с надводными военно-морскими группировками и отдельными кораблями в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия;

против наземных целей, при этом возможно значительное увеличение дальности поражения целей.

Ракета "Оникс" совершает полет на сверхзвуковых скоростях на всех этапах полета. Кроме того, комплекс имеет набор гибких траекторий ("низкая", "высокая-низкая").

Этот комплекс работает по принципу "выстрел и забыл", и он малозаметен для радиолокационных систем благодаря использованию технологий СТЭЛС. Экспортная версия ракеты "Оникс" известна как "Яхонт".

Береговый ракетный противокорабельный комплекс Бастион является одним из носителей ракеты "Оникс" наравне с ракетными комплексами Калибр и Х-35 Уран.

Характеристики ракеты "Оникс":

Длина (для корабельного варианта) – 8 метров;

Длина (для авиационного варианта) – 6,1 метров;

Стартовая масса – 3 тысячи килограмм;

Масса с твердотопливным зажиганием – 3900 килограмм;

Максимальная скорость – 750 метров в секунду;

Дальность по высотной траектории – от 450 до 500 км;

Высота полета на маршрутном участке – до 14 тысяч метров;

Дальность обнаружения цели – не менее 50 километров.

Цена одной ракеты "Оникс" колеблется от 1,25 миллиона до 1,3 миллиона долларов.

Напомним, что защитники неба Украины 25 марта уничтожили над Киевом две российские ракеты баллистического типа. оккупанты запустили их утром в понедельник с территории Крыма. В результате падения обломков вражеских целей в столице возникли разрушения и пострадали жители.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве утром 25 марта во время воздушной тревоги раздались взрывы. В КМВА сообщили о работе ПВО и призвали находиться в укрытиях к отбою угрозы.

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