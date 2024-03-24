Оккупанты обстреляли Сумщину фугасными авиабомбами: есть попадание в объект критической инфраструктуры

Армия РФ днем 24 марта обстреляла тремя фугасными авиационными бомбами поселок Перемога Белопольской громады Сумской области. Вследствие атаки повреждены объект энергетической инфраструктуры, частные дома и хозяйственные постройки.

Об этом сообщил городской голова Белополья Юрий Зарко "Суспільному". Враг нанес удар после 13:00, люди, к счастью, не пострадали.

"Обстреляли очень сильно. В результате повреждены дома, автомобили, гаражи и объект энергетической инфраструктуры. В поселке временно нет света, газа и воды. Чудом люди не пострадали", – сказал он.

Поселок Перемога расположен в 15 километрах от границы с Россией.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ночью и утром 24 марта РФ атаковала Украину ракетами и "Шахедами". Взрывы прогремели в Киеве, Кривом Роге, Одесской и Львовской областях. Силы ПВО уничтожили 43 цели.

– На Львовщине ракеты РФ ударили по объекту инфраструктуры, на Одесчине была атакована припортовая инфраструктура.

– На Киевщине из-за падения обломков ракет сотни домов остались без света.

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