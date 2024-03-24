На Киевщине обломки повредили линию электропередач, сотни домов остались без света – ОВА

Утром 24 марта российская террористическая армия устроила новую ракетную атаку по Украине. Под ударом в очередной раз оказалась Киевская область.

В регионе зафиксировано падение обломков ракет в нескольких местах, сотни домов остались без электроснабжения. Об этом в Telegram сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

По его словам, в области активно работали силы противовоздушной обороны. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры, а также пострадавших от ракетной атаки нет.

В то же время в ОВА сообщили о падении обломков сбитых ракет в трех районах области. В одном из населенных пунктов обломки упали на территорию автомойки. Также повреждена линия электропередач, проходящая рядом с мойкой.

В результате более 400 домовладений остались без электроэнергии. При этом еще в одном населенном пункте обломками повреждена детская площадка на территории частного домовладения. В другом месте обломки упали на открытой местности за пределами населенных пунктов.

Позже в ДТЭК сообщили, что по состоянию на 11:00 энергетики вернули свет после утренней атаки в дома жителей Киевской области. Также в компании отметили, что в результате ракетной атаки обломками были повреждены электросети, из-за чего 1460 семей остались без света.

Напомним, утром 24 марта страна-террорист РФ атаковала Украину ракетами и дронами-камикадзе. Взрывы прогремели в Киеве, Кривом Роге и Львовской области.

Ранее сообщалось, что во время воздушной тревоги днем 24 марта российские войска снова атаковали объект критической инфраструктуры на Львовщине. Зафиксировано два попадания: враг бил "Кинжалами". На месте работали сотрудники ГСЧС, ликвидировавшие последствия ночной атаки, они успели спастись.

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