Оккупанты нанесли удар по жилищной инфраструктуре Харькова: виднеется дым. Фото

Днем 26 марта российские войска атаковали Харьков. Оккупанты ударили по гражданской жилищной инфраструктуре Харькова, зафиксировано попадание в Шевченковском районе.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Обошлось без жертв и пострадавших.

"Оккупанты ударили по гражданской жилищной инфраструктуре Харькова. Зафиксировано попадание в Шевченковском районе. Информация о пострадавших на эту минуту не поступала. Осмотр места профильными службами продолжается", – рассказал чиновник.

В местных пабликах тем временем появились фото дыма, который поднялся в небо после взрыва.

Первым о прилете в Харькове сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

"Предварительно "прилет" в Шевченковском районе города. Подробности выясняем", – написал он в 11:41.

"Общественное Харьков" в 11:39 отмечало, что взрыв в северной части города прогремел за минуту до объявления воздушной тревоги.

Позже Терехов также обнародовал информацию, что вражеский удар пришелся на район жилой застройки.

"Пострадало нежилое здание, в находящейся рядом многоэтажке вылетели стекла. Раненых и погибших, к счастью, нет", – добавил городской голова Харькова.

Напомним, в ночь на 26 марта Россия атаковала Харьков "Шахедами". Вражеский дрон попал в проезжую часть. Прошло без пострадавших: охранник нежилого здания рядом с местом попадания ранений не получил.

Всего в ночь на 26 марта Россия атаковала Украину 12 "Шахедами": все они, заявили в Воздушных силах ВСУ, были сбиты ПВО.