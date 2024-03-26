Оккупанты нанесли удар по жилищной инфраструктуре Харькова: виднеется дым. Фото
Днем 26 марта российские войска атаковали Харьков. Оккупанты ударили по гражданской жилищной инфраструктуре Харькова, зафиксировано попадание в Шевченковском районе.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Обошлось без жертв и пострадавших.
"Оккупанты ударили по гражданской жилищной инфраструктуре Харькова. Зафиксировано попадание в Шевченковском районе. Информация о пострадавших на эту минуту не поступала. Осмотр места профильными службами продолжается", – рассказал чиновник.
В местных пабликах тем временем появились фото дыма, который поднялся в небо после взрыва.
Первым о прилете в Харькове сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.
"Предварительно "прилет" в Шевченковском районе города. Подробности выясняем", – написал он в 11:41.
"Общественное Харьков" в 11:39 отмечало, что взрыв в северной части города прогремел за минуту до объявления воздушной тревоги.
Позже Терехов также обнародовал информацию, что вражеский удар пришелся на район жилой застройки.
"Пострадало нежилое здание, в находящейся рядом многоэтажке вылетели стекла. Раненых и погибших, к счастью, нет", – добавил городской голова Харькова.
Напомним, в ночь на 26 марта Россия атаковала Харьков "Шахедами". Вражеский дрон попал в проезжую часть. Прошло без пострадавших: охранник нежилого здания рядом с местом попадания ранений не получил.
Всего в ночь на 26 марта Россия атаковала Украину 12 "Шахедами": все они, заявили в Воздушных силах ВСУ, были сбиты ПВО.
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