'Ситуация сложная, но под контролем': Буданов дал прогноз, когда и где могут пойти в наступление войска Путина

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов описал ситуацию на фронте как "сложную, но контролируемую". Новой волны российского наступления он ожидает в конце мая 2024 года.

Соответствующим прогнозом Буданов поделился в интервью немецкому вещателю ARD. "Мы ожидаем активизации наступательных действий России в конце весны и начале лета. Особенно в районе Донбасса", – сказал он.

Буданов также спрогнозировал, что оккупанты "продвинутся немного ближе к Часову Яру" и "двинутся в сторону Покровска, в стратегическом направлении Покровска".

При этом он не ожидает каких-либо серьезных изменений на фронте до начала российского наступления.

"Ситуация достаточно сложная, но она находится под контролем", – заявил начальник ГУР.

Вопреки оценкам различных военных экспертов, Буданов также считает возможным украинское наступление в этом году. Однако более конкретно об этом он говорить отказался, отметив, что это находсяит в компетенции Генштаба ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко предупредил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь 2024 года. По его словам, враг будет все лето пытаться наступать на позиции Сил обороны. Вероятные атаки оккупантов предсказуемы, поэтому причин для панических настроений нет, полагает Коваленко.

– В La Repubblica заявили, что в НАТО неофициально обсуждают вариант завешения войны в Украине с территориальными уступками в обмен на немедленное принятие в Альянс. Особенно таким сценарием может воспользоваться Дональд Трамп в случае возвращения к власти в США.

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