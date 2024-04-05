Отдать часть территорий в обмен на немедленное вступление в НАТО: СМИ рассказали об обсуждаемом на Западе сценарии для Украины

В НАТО обсуждается вариант территориальных уступок со стороны Украины в обмен на гарантии безопасности и немедленное принятие Украины в Альянс. К такой возможности периодически возвращаются во всех неофициальных разговорах, в том числе и за последние несколько дней.

Об этом пишет итальянская газета La Repubblica. В издании считают, что подобные обсуждения являются движущей силой для ускорения помощи Киеву.

Как говорится в статье, генсек НАТО Йенс Столтенберг снова вернулся к идее, что Украина рано или поздно станет членом Альянса. А накануне об этой перспективе заговорил госсекретарь США Энтони Блинкен. Как считают в La Repubblica, есть две причины.

Первая заключается в том, что такой обмен эксперты рассматривают как одно из возможных решений для завершения войны. Пока это не является политически оцененным вариантом. Но де-факто он существует.

Вторую причину газета называет более конкретной. В частности, многие администрации Европы и сам Белый дом обеспокоены тем, что это может стать козырем Дональда Трампа в случае его победы на выборах президента США в ноябре 2024 года.

Бывший президент США неоднократно обещал, что если он вернется на должность главнокомандующего, то мгновенно разрешит конфликт между РФ и Украиной. И это был бы именно тот шаг, который помог ему присвоить роль "короля-миротворца".

План заключался бы в том, чтобы оставить захваченные Россией территории Крыма, Донетчины, Луганщины, Запорожья и Херсонщины, а затем укрепить "новые" границы.

Подконтрольная часть Украины в свою очередь присоединилась бы к НАТО. Журналисты пишут, что это путь, очень напоминающий судьбу Западной Германии после Второй мировой войны.

Немецкий народ тогда "раскололи пополам", фактически уступив контроль над восточной частью СССР и одновременно включив западную часть в НАТО в 1955 году.

Летом 2023 ггод на Вильнюсском саммите НАТО президент Украины Владимир Зеленский выступил с просьбой о немедленном присоединении к Альянсу с надеждой немедленно обезопасить границы и таким образом дать военный ответ на вторжение РФ.

Тогда, несмотря на успокоение будущего, более или менее все партнеры – начиная с США – высказались против этой просьбы, чтобы избежать прямой войны с Россией, говорится в статье.

Теперь же сценарий может измениться, особенно в том случае, если Трамп вернется к власти в США, считают в La Repubblica.