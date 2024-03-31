Фронт может обрушиться: Симороз назвал важное условие успешного контрнаступления

Для успешного контрнаступления Украине необходимо собственное производство боеприпасов – тогда ситуация на фронте не будет зависеть от западных поставок. Возможность наладить такое производство даже с нуля в ближайшей перспективе есть, если государство поставит перед собой соответствующую стратегическую задачу.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал ветеран войны с РФ, общественный активист, юрист Олег Симороз. В частности, он отверг вероятность того, что ситуация на поле боя может кардинально измениться после передачи украинской армии 800 тыс. снарядов в рамках инициативы Чехии.

В то же время, эти поставки могут улучшить наши позиции в обороне, считает Симороз.

"Но я глубоко убежден, что для проведения контрнаступательных действий нужно собственное производство. И не только из-за увеличения количества боеприпасов. Быть зависимым – это быть зависимым. Когда ты проводишь контрнаступление, ты не можешь рисковать из-за зависимости от чьих-то политических интересов. Это ослабляет наши позиции на международной арене, потому что мы становимся зависимыми", – сказал он.

Олег Симороз добавил, что за Украину воевать никто не собирается – это касается как живой силы, так и технических средств.

"Для того, чтобы проводить контрнаступление, как говорит военная наука, у наступающей стороны должно быть преимущество в 3-5 раз и в техническом обеспечении, и в человеческом ресурсе. Соответственно, для наших западных партнеров это существенная цифра. В определенной степени это означать и ослабление их обороноспособности, на что они не пойдут. Да, мы можем работать в тандеме, но значительную цифру – подчеркиваю, значительную – должно закрыть собственное производство", – пояснил он.

По словам военного, производство снарядов на территории Украины должно обезопасить от проблем с задержкой западных поставок.

"Когда мы начнем контрнаступление, если будут какие-то проблемы с поставками от западных партнеров, это не изменит картину кардинально. Потому что, если что-то пойдет не так, можно обрушить фронт. Контрнаступление связано с определенной опасностью. Поэтому я считаю контрнаступательные действия уместными, когда у нас будет готов отечественный оборонно-промышленный комплекс", – добавил Олег Симороз.

Он признал, что ситуация с отечественным ОПК "кажется не радужной", однако отметил, что собственное производство снарядов возможно даже в ближайшей перспективе.

"На самом деле нынешняя история о производстве снарядов не является технологическим чудом. К примеру, наши партнеры готовы предоставить нам соответствующие лицензии и на 155-й калибр, и на другие калибры. Это нужно лишь поставить на поток на уровне государства, и это можно сделать при наличии желания. Если поставить перед собой стратегическую задачу, если работать в три смены, это можно сделать в ближайшей перспективе. Даже если создавать производство с нуля, это не так долго, как кажется", – заявил Симороз.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 февраля президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага нашла за пределами ЕС 800 тыс. снарядов, которые может передать Украине: полумиллиона калибра 155 мм и еще 300 тыс. 122 мм. Для быстрой поставки Прага призвала партнеров помочь с финансированием.

Позже стало известно, что Украина получит больше боеприпасов и раньше, чем планировалось. Уже заключены контракты на поставку на 1,8 млрд евро. В то же время денег на всю запланированную закупку все еще не хватает.

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