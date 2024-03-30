В Эстонии заявили, что средств на инициативу Чехии по покупке снарядов для Украины все еще не хватает

Ряд стран уже внесли свой вклад в инициативу Чехии по закупке снарядов для Украины, но средств все же еще не хватает. Кроме того, предлагаемые боеприпасы нуждаются в проверке, поэтому часть из них может попасть на фронт только к концу 2024 года.

Об этом заявил министр обороны Ханно Певкур в телеэфире, передает ERR. По его словам, в мире есть места, где можно приобрести снаряды, но вопрос в том, есть ли на это средства.

Как известно, по инициативе Чехии планируется закупка боеприпасов для Украины за пределами ЕС, и, по последним данным, снарядов будет доступно почти в два раза больше, чем первоначально планировалось, то есть всего 1,5 млн.

"Если мы говорим о миллионе снарядов, то это около 3 млрд евро. Есть разные калибры, меньшие немного дешевле. Было бы здорово, если бы все удалось сделать. На данный момент можно сказать, что денег не хватает больше, чем снарядов", – сказал Певкур.

Он добавил, что недостающие суммы пытаются найти прежде всего в странах Северной и Центральной Европы. Что касается Франции, которая выразила готовность внести больший вклад, этонеобходимо еще обсудить отдельно.

По словам главы минобороны Эстонии, сейчас трудно прогнозировать, когда боеприпасы могут попасть на передовую в Украине.

Часть, вероятно, – уже через пару месяцев, другая – только к концу года.

"Очень многое зависит от того, что нам нужно физически проверить некоторые снаряды этих возможных партнеров. Нам сказали, что там можно достать, но в каком они состоянии, пригодны ли вообще к использованию – все это надо проверить", – сказал Ханно Певкур.

В свою очередь премьер-министр Эстонии Кая Каллас высказала обеспокоенность из-за сложной ситуацией со снарядами на фронте в Украине.

"Я немного встревожена, потому что мы, так сказать, хлопаем себя по плечу, мол, мы молодцы, но из Украины приходят сообщения, что боеприпасы до них не доходят. Если мы еще сможем осуществить эти вещи и доставить их в Украину, и Украина сможет нанести ответный удар, то это произведет эффект. Я сейчас читаю меморандумы, в которых украинские солдаты с передовой говорят, что не могут даже вывезти раненых, потому что нет боеприпасов", – сказала она.

Наиболее критическая ситуация с зенитными ракетами, запасы которых у Украины заканчиваются. По словам Певкура, Таллин в этом случае ничего предложить не может и единственный вариант – надеяться на склады союзников.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 февраля президент Чехии Петр Павел на Мюнхенской конференции заявил, что его страна обнаружила за границей 800 тысяч артиллерийских снарядов, которые может передать Украине. Речь идет о полумиллионе снарядов калибра 155 мм и еще 300 тыс. снарядов калибра 122 мм, которые Чехия могла бы поставить в считанные недели, однако для этого она должна заручиться быстрым финансированием от США, Германии, Швеции и других парнтеров.

На днях стало известно, что Украина получит больше снарядов и раньше, чем планировалось. Чехия уже заключила контракты на поставку миллиона боеприпасов на 1,8 млрд евро. Изначально предполагалась передача 800 тыс. снарядов до июня, а сейчас эта дата сместилась на апрель.

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