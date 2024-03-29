Украина может получить от Чехии больше снарядов, чем предполагалось: что известно

Армия Украины получит артиллерийские боеприпасы, причем больше и раньше, чем планировалось. По инициативе президента Чехии Петра Павела, страна заключила контракты на поставку миллиона артиллерийских снарядов, заплатив примерно 1,8 миллиарда евро.

Об этом пишет Corriere della Sera. Издание указывает, что первоначально предполагалось снабжение 800 тыс. снарядов до июня, а сейчас дата изменилась на апрель 2024 года.

"500 тысяч для самого распространенного калибра (155 мм) и еще 300 тысяч калибра 122-мм. В конце концов, чешские чиновники нашли еще 200 тысяч", – пишет газета.

По словам автора материала, неизвестно, с какими отраслями промышленности связывались, хотя слухи указывают, среди прочего, на Южную Корею, Турцию и, возможно, Южную Африку.

Итальянская газета напоминает, что несколько недель назад советник чешского президента Томаш Пояр объявил, что поставки начнутся в июне, однако сейчас стало известно, что до апреля Украина начнет получать боеприпасы.

Среди других в собрании участвовали Германия, Франция, Голландия, Норвегия, Швеция, Португалия, Бельгия, Польша и Канада. Не все из этих государств смогли объявить сумму взноса.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Чехии Петр Павел заверил, что его страна пытается доставить закупаемые для Украины боеприпасы "так быстро, как это возможно". Параллельно Европа увеличивает свои мощности для производства снарядов.

Напомним, что Чехия смогла найти 800 тысяч артиллерийских боеприпасов для Сил обороны Украины в том числе в государствах, считающихся союзниками России. Для этого Прага использовала свои контакты времен холодной войны.

Ранее стало известно, что партнеры Украины собрали всю сумму, необходимую для закупки 800 тысяч артиллерийских снарядов. Боеприпасы для противостояния стране-агрессору РФ купят за пределами Евросоюза.

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