Контакты времен Холодной войны: Чехия закупает боеприпасы для Украины у стран, которые считаются союзниками России – WSJ

Чехия смогла найти 800 тысяч артиллерийских боеприпасов для Сил обороны Украины в том числе у государств, которые считаются союзниками России. Для этого Прага использовала свои контакты времен Холодной войны.

Соответствующее заявление сделало издание The Wall Street Journal. Чехия решила ускорить поставки снарядов защитникам Украины на фоне приостановки военной помощи от США, медленных темпов производства БК на Западе и сокращения запасов ВСУ.

Журналисты сообщили, что Прага нашла поставщиков по всему миру. Уже обеспечен первый транш оплаты за 300 тысяч снарядов, причем наибольший вклад внес Берлин.

Договориться с продавцами Чехии помогла также принадлежность к бывшему советскому блоку. Страна унаследовала крупную оборонную промышленность с большим перечнем клиентов и хорошие отношения со многими странами Глобального Юга, которые имеют запасы оружия советских образцов и до сих пор способны его производить.

Официально государства-поставщики не раскрываются. Соглашения предусматривают, что поставки будут осуществляться через Чехию или третьи страны, чтобы скрыть прямую связь контрактов с Украиной и не подвергать "союзников РФ" гневу Москвы.

"Конфиденциальность – ключевой момент. Мы говорим и будем говорить со всеми, независимо от их лояльности или политической позиции – за некоторыми исключениями, такими как Северная Корея", – заявил Томаш Пояр, советник по национальной безопасности премьер-министра Чехии.

В свою очередь Ян Йиреш, заместитель чешского министра обороны, отметил: существует явное противоречие между дружественным публичным отношением некоторых правительств к России и их готовностью заключать сделки с союзниками Украины в частном порядке.

Как писал OBOZ.UA:

– К чешской инициативе по закупке снарядов для Украины уже присоединились 18 стран, которые выделили деньги на реализацию контрактов.

– В начале марта президент Чехии Петр Павел сообщил, что партнеры собрали всю сумму, необходимую для закупки 800 тысяч артснарядов. Их приобретут за пределами Европейского Союза.

– В МИД Чехии предупредили: поражение Украины в войне принесло бы новые ресурсы России и "открыло бы двери для дальнейших "специальных военных операций" в Центральной и Восточной Европе".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!