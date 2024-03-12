Чехия продолжает работать над поиском боеприпасов для Украины: Фиала озвучил подробности

В дополнение к обязательствам закупить 300 тыс. артиллерийских снарядов для Украины, Чехия получила возможность закупки дополнительных 200 тыс. снарядов. Имеется в виду инициатива, согласно которой страны ЕС приобретут для украинских защитников 800 тысяч боеприпасов стандартного калибра НАТО.

О возможности приобретения дополнительных 200 тысяч снарядов сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала. По его словам, к этой чешской инициативе уже присоединились 18 стран.

"Я считаю это большим успехом. Это еще одно доказательство того, что Чехия является полноценным активным игроком в европейской политике безопасности, что она может использовать свои преимущества", – сказал по этому поводу Фиала.

Премьер Чехии не уточнил, сколько из требуемой суммы денег на закупку снарядов уже собрано. Однако Фиала отметил, что за последние два года Чехия поставила в Украину более миллиона единиц крупнокалиберных боеприпасов.

В свою очередь министр иностранных дел Чехии Ян Липовский призвал Европу к единству в помощи Украине, "чтобы в этот год принес хорошие новости из страны, на которую напала Россия". По его словам, хотя Украина не является членом НАТО или ЕС, она "уже пожертвовала за западные ценности больше, чем любая другая страна" после Второй мировой войны.

Напомним: Президент Чехии Петр Павел заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что Чехия нашла около 800 тыс. снарядов "в странах за пределами ЕС", которые можно приобрести для Украины, если будет найдено должное финансирование.

Как сообщал OBOZ.UA, Германия решила присоединиться к инициативе Чехии по закупке снарядов, и Берлин с Прагой уже ведут по этому поводу "очень интенсивные" переговоры.

Также в закупке примет участие Франция. Кроме того, оплатить доставку снарядов, найденных Чехией для Украины, готова Канада (она может выделить около 30 миллионов долларов).

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