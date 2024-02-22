Канада готова оплатить доставку 800 тысяч снарядов, найденных Чехией для Украины – CBC News

В Канаде якобы готовы поддержать инициативу Чехии по срочной отправке в Украину 800 тысяч артиллерийских снарядов. В частности правительство страны может оплатить доставку боеприпасов в Украину.

Об этом в среду, 21 февраля, сообщило издание CBC News. По информации источников журналистов, правительство Канады может выделить около $30 тысяч на реализацию плана по доставке боеприпасов для Сил обороны Украины.

Речь идет про план, который был озвучен президентом Чехии Петром Павелом на открытии Мюнхенской конференции по безопасности. Глава государства сказал, что нашел около 500 тысяч снарядов натовского калибра 155 мм и еще 300 тысячах снарядов калибра 122 мм, однако нужна финансовая поддержка, чтобы доставить боеприпасы в Украину.

Министр обороны Канады Билл Блэр ранее заявил, что Оттава ведет переговоры с Прагой, однако нес стал раскрывать детали переговоров.

"Был заключен меморандум о взаимопонимании с одним из наших европейских союзников, Чешской Республикой, относительно возможного приобретения боеприпасов, которые они в настоящее время имеют в своем распоряжении, что позволит нам как можно скорее сделать их доступными для Украины, в то время как мы наращиваем собственное производство", – заявил глава канадского оборонного ведомства.

Издание напомнило, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нехватка боеприпасов была одной из причин, по которой ВСУ были вынуждены вывести войска из Авдеевки.

"Они (российские оккупанты. – Ред.) пользуются задержками в предоставлении помощи Украине", — сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, в Канаде объявили, что передадут Силам обороны Украины более 800 беспилотников SkyRanger R70 в рамках дополнительного пакета помощи. Эти БПЛА Украина может получить уже весной 2024 года.

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