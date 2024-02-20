Канада передаст Украине 800 БПЛА SkyRanger R70: что о них известно и когда дроны будут на фронте

В Канаде объявили, что передадут Силам обороны Украины более 800 беспилотников SkyRanger R70 в рамках дополнительного пакета помощи. Эти БПЛА Украина может получить уже весной 2024 года.

Об этом сообщил глава министерства обороны Канады Билл Блэр в понедельник, 19 февраля, передает CTV News. По его словам, это планируют сделать не позже апреля.

SkyRanger R70 передадут украинским Вооруженным силам в рамках пакета помощи на $500 млн, о котором объявил премьер Канады Джастин Трюдо во время визита в Киев летом 2023 года.

Как отметил министр обороны страны, беспилотные летательные аппараты играют немаловажную роль в войне и отпоре российской агрессии. Также чиновник заверил, что Оттава будет оказывать поддержку Киеву вплоть до победы в войне с российскими оккупантами.

Стоимость этих БПЛА оценивают в примерно $95 млн.

"Пожертвование гарантирует, что Украина будет иметь беспилотники, необходимые для выявления и идентификации целей, которые критически важны для ее защиты от российского вторжения", – сказал Блэр.

Беспилотники SkyRanger R70 оснащены различными системами видеокамер и имеют приборы для обнаружения и идентификации целей. В частности, они позволяют определять, где расположены телефоны противника, могут распознавать людей и переносить взрывчатку до 3,5 килограммов. Они производятся в Канаде и поставляются компанией Teledyne.

Как сообщал OBOZ.UA, весной 2023 года СМИ писали, что первая вице-премьер-министр и министр экономического развития Украины Юлия Свириденко запросила у Канады высокотехнологичные беспилотники Teledyne Flir R70 Skyranger, которые абсолютно не уязвимы к российским средствам радиоэлектронной борьбы. Тогда речь шла о необходимости 300 таких БПЛА.

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