Канада ведет переговоры о поставках Украине сотен современных дронов: СМИ узнали подробности

Первый вице-премьер-министр и министр экономического развития Украины Юлия Свириденко летом прошлого года запросила у Канады высокотехнологичные беспилотники Teledyne Flir R70 Skyranger, которые абсолютно не уязвимы российскими средствами радиоэлектронной борьбы. Речь идет о потребности в 300 таких аппаратов.

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В письме министру обороны Канады Аните Ананд и министру финансов Христи Фриланд говорилось о том, что эти БПЛА являются единственным продуктом на рынке, который удовлетворяет всем эксплуатационным требованиям ВСУ. Об этом сообщает издание National Post.

По информации СМИ, Украина разработала несколько отечественных беспилотных летательных аппаратов, но они имеют серьезные ограничения, в том числе уязвимость для российских средств радиоэлектронной борьбы. Это в свою очередь ограничивает возможность применять такие дроны в ночное время суток и в плохую погоду.

Поэтому украинская армия нуждается в высокотехнологичных дронах канадского производства Teledyne Flir R70 Skyranger, которые имеют тепловизионные изображения, перехват сигналов и даже возможности обнаружения химического оружия. Отмечается, что Украина запросила 300 дронов в качестве помощи от Канады. Предполагаемая стоимость таких дронов может достигать 150 миллионов долларов.

В National Post отмечают, что БПЛА Teledyne Flir R70 Skyranger позволяют определять, где находятся телефоны противника, и даже могут идентифицировать людей. Запрос на дроны до недавнего времени не был приоритетным, но источники издания предполагают, что Канадская коммерческая корпорация, уполномоченная помогать правительствам за границей получать доступ к товарам из Канады, в настоящее время участвует в будущей сделке.

Напомним, правительство Канады приняло решение передать Украине еще четыре боевых танка Leopard 2. Всего украинская армия получит от государства восемь единиц этой военной техники.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Крым всегда будет Украиной. Политик отметил, что его страна в очередной раз подтверждает свою приверженность украинцам и принципам, за которые они борются.

Как сообщал OBOZREVATEL, Трюдо заявил, что его страна готова расширить летную программу, чтобы появилась возможность включить в нее украинских пилотов для обучения. Такой запрос сегодня есть у Киева, и Оттава постоянно ведет переговоры о том, как можно больше и лучше помочь Украине.

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