Канада передаст Украине еще четыре танка Leopard 2 к четырем обещанным ранее, – премьер Трюдо

Правительство Канады приняло решение передать Украине еще четыре боевых танка Leopard 2. Всего украинская армия получит от государства восемь единиц этой военной техники.

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Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. О решении было объявлено в пятницу, 24 февраля – в годовщину полномасштабного вторжения российских войск в Украину, передает "Укринформ".

Кроме того, Оттава пообещала передать воинам Вооруженных сил Украины одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину и 5 тысяч снарядов 155 мм калибра.

Как подчеркнул Трюдо, такая дополнительная военная помощь Канады будет способствовать тому, чтобы армия Украины продолжала борьбу за свободу и территориальную целостность своей Родины.

Глава канадского правительства добавил, что четыре танка Leopard 2, обещанные Украине ранее, уже доставлены в Польшу. Инструкторы вооруженных сил Канады сейчас проводят обучение украинских военных.

Отметим, что 24 февраля стало известно, что в Украину уже прибыли первые Leopard 2 от Польши. Польский премьер Матеуш Моравецкий уточнил, что в Украину приехали первые четыре единицы техники.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил данную информацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус заявил, что Берлин передаст Украине не 14, а 18 танков Leopard 2A6. Таким образом бронетехника вместе с танками Швеции и Португалии составит батальон.