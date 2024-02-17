Чехия нашла почти миллион боеприпасов для ВСУ: Павел рассказал, при каких условиях их могла бы получить Украина

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага обнаружила за границей 800 тысяч артиллерийских боеприпасов, которые может передать Украине. Речь идет о полумиллионе снарядов калибра 155 мм и еще 300 тысячах снарядов калибра 122 мм.

Об этом Павел сообщил на полях Мюнхенской конференции безопасности 17 февраля. По его словам, Чехия могла бы поставить боеприпасы в считанные недели.

Однако для этого она должна заручиться быстрым финансированием от США, Германии, Швеции и других парнтеров.

"Мы нашли полмиллиона снарядов калибра 155 миллиметров и еще 300 тысяч снарядов калибра 122 миллиметра, которые мы сможем переправить (в Украину. – Ред.), – сказал Петр Павел.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что, если бы "найденные" Чехией боеприпасы были переданы хотя бы на два месяца раньше, "многое бы шло по совсем другому сценарию развития событий.

"500 тысяч 155-мм и 300 тысяч 122-мм снарядов это вам не "завалялось". ...Для понимания объема – 800 тысяч выстрелов это 160 дней при средне-суточном настреле 5 тысяч. То есть почти полгода стабильной стрельбы в таком темпе. Очень хотелось бы, чтобы это заявление от слов как можно скорее материализовалось в деле", – объяснил он.

Как сообщал OBOZ.UA, Евросоюз не успевает поставить Украине обещанный миллион боеприпасов до марта 2024 года. Поэтому обсуждалась возможность закупить снаряды за пределами блока, ведь ситуация на фронте с обеспечением снарядами является критической. Однако против выступили Франция, Греция и Кипр.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время визита в Киев 7 февраля заявил, что ЕС до конца года рассчитывает поставить Киеву 1,155 млн боеприпасов. По его слвоам, ВПК блока вырос на 40%.

Боррель также сказал, что Евросоюз не выполняет обязательства по поставке артснарядов Украине не потому, что у стран-членов не хватает мощностей, а потому, что они экспортируют снаряды в другие страны.

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