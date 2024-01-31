В ЕС оценили, сколько боеприпасов из миллиона обещанных смогут поставить Украине до марта

Европейский Союз не сможет выполнить обещание по поставке Украине миллиона снарядов до определенного срока – 1 марта 2024 года. Из-за постоянных задержек в производстве и опасений истощения запасов, страны ЕС планируют поставить только 600 000 боеприпасов к этой дате.

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Об этом информирует агентство Bloomberg. На встрече министров обороны, которая состоится в Брюсселе на этой неделе, возможно, рассмотрят другие поставки для увеличения общего объема, но все равно не достигнут поставленной цели поставить 1 миллион боеприпасов, которая была определена в прошлом году.

Если у украинских войск нет достаточно снарядов для давления на врага, Россия может продолжать артиллерийские обстрелы, пока ее пехота атакует позиции Украины.

"Это будет нечестное сражение для украинских защитников", – подчеркнула исследовательница из Rand Corp. и офицер резерва армии США Энн Мари Дейли.

Украинское командование сталкивается с этими вызовами в то время, когда разрабатывает планы по удержанию всей линии фронта протяженностью 600 миль (примерно 960 км) в этом году. ВСУ анализируют слабые места в обороне России, но не пытаются совершить серьезный прорыв после того, как прошлогодние контрнаступления не принесли желаемых результатов. По словам западных дипломатов, возникла напряженность между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим Валерием Залужным, потому что линия фронта остается в застое.

Между тем, по словам западных официальных лиц, войска Москвы слишком изношены, чтобы добиться значительных успехов, без излома обороны Украины. Даже в этом случае для закрепления успехов Кремлю придется мобилизовать больше войск, что пока не является его приоритетом.

Ранее сообщалось, что Украина уже в среду 31 января может получить первую партию реактивных бомб GLSDB от Соединенных Штатов Америки. Отмечается, что эти бомбы малого диаметра являются "совершенно новым оружием большой дальности, изготовленным компанией Boeing".

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Нидерландов приняло решение выделить Украине 122 млн евро на боеприпасы, вооружение и кибербезопасность. 87 млн. евро направляется на закупку артиллерийских снарядов. Кроме того, как заявила в Палате представителей министр обороны страны Кайса Оллонгрен, Нидерланды выделят 10 млн. евро на улучшение киберзащиты Украины.

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