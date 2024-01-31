Украина может до конца января получить первую партию реактивных бомб GLSDB – Politico

Украина уже в среду, 31 января, может получить первую партию реактивных бомб GLSDB от Соединенных Штатов Америки. Отмечается, что эти бомбы малого диаметра являются "совершенно новым оружием большой дальности, изготовленным компанией Boeing".

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Об этом пишет Politico, ссылаясь на четырех собеседников, двое из которых являются американскими чиновниками. Ожидается, что партия GLSDB прибудет на поле боя в эту среду.

Пентагон провел успешные испытания новых высокоточных бомб большой дальности перед их отправкой в Украину. Таких снарядов еще нет на вооружении даже у самих Штатов, говорится в статье.

По словам одного из чиновников, новые бомбы GLSDB, которые могут пролететь около 90 миль (около 145 км), предоставят Украине "значительные возможности"

"Это дает им более глубокие возможности для нанесения ударов, которых у них не было, и дополняет их дальнобойный арсенал. Это просто дополнительная стрела в колчане, которая позволит им сделать больше", – сказал собеседник издания.

GLSDB – это компактный высокоточный боеприпас, который фактически является крылатой бомбой. Технология GLSDB объединяет авиационную бомбу малого диаметра GBU-39 (SDB) с ракетным двигателем от реактивного снаряда M26.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее СМИ писали, что США отложили передачу Украине крупной партии дальнобойных ракет GLSDB на начало 2024 года. Речь шла о первой партии GLSDB, адаптированной в Штатах для нанесения ударов на дальность до 160 км.

– В Пентагоне отметили, что они не будут раскрывать сроки поставок Украине бомб малого диаметра наземного запуска GLSDB.

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