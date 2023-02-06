"Крылатые бомбы" с GPS-наводкой: что за снаряды GLSDB получит Украина от США

В пятницу, 3 февраля, Соединенные Штаты Америки объявили о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи для борьбы с российскими оккупантами. Среди прочего в него вошли так называемые "крылатые бомбы" GLSDB с радиусом действия 150 км.

Видео дня

Известно, что эти бомбы будут заказаны у производителя (компании Boeing) на средства из фонда "Инициативы содействия безопасности Украины" (USAI), разрешающего администрации президента Джо Байдена получать оружие от промышленности, а не из запасов США.

OBOZREVATEL разбирался, что это за современные снаряды и как они могут повлиять на ход войны в Украине.

Предпосылки

На сегодня наибольшее расстояние, на которое Вооруженные силы Украины имеют возможность наносить регулярные удары по позициям российских военных, ограничивается ракетами GMLRS, которые запускаются из реактивных систем залпового огня M142 HIMARS и M270 и имеют радиус действия 70 км.

Что касается другого вооружения, то имеющаяся у ВСУ ствольная артиллерия может достреливать лишь до 60 км дефицитными снарядами Excalibur, а штурмовики Су-25 и беспилотники Bayraktar TB2 из-за плотности российской ПВО не имеют возможности залетать далеко вглубь вражеской территории.

О дронах-камикадзе, которые могут доставать военные объекты на территории России (около 1000 км), в данный момент вообще речи не идет, потому что они пока не являются оружием массового поражения – "бавовна" в Энгельсе была разовой акцией. Это же касается и тактического ракетного комплекса "Точка-У" (120 км), о применении которого ничего не слышно с июня 2022 года – не исключено, что эти ракеты просто закончились.

Турецкие реактивные ракеты TRLG-230 с возможностью наведения на цель с БПЛА лазерным лучом, кроме того, что до сих пор официально не подтверждены на вооружении ВСУ, также имеют дальность поражения до 70 км.

Читайте также: В помощь "Байрактарам": что за ракеты TLRG-230 предлагает Турция и как они повлияют на войну

В то же время Киев постоянно ведет переговоры с Вашингтоном по поставкам ракет ATACMS с дальностью поражения 297 км, которые также запускаются из реактивных систем залпового огня M142 HIMARS и M270. Однако и в этот раз США отклонили украинский запрос на сей вид вооружения, ограничившись 150-километровыми "крылатыми бомбами" GLSDB.

Что такое GLSDB

GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb, дословно с англ. бомба малого диаметра наземного запуска) – это малогабаритный высокоточный боеприпас, который фактически является крылатой бомбой. GLSDB создана американской компанией Boeing совместно со шведской компанией SAAB и выпускается серийно с 2019 года.

Технология GLSDB объединяет авиационную бомбу малого диаметра GBU-39 (SDB) с ракетным двигателем от реактивного снаряда M26. Боеприпас может поражать цели на расстоянии до 150 км. Для наведения на цель используется спутниковая система позиционирования (GPS) и инерциальная навигационная система. Также у бомбы есть "крылья", которые разворачиваются в воздухе, что существенно увеличивает дальность и точность поражения.

Снаряд GLSDB при длине 1800 мм и диаметре 190 мм имеет массу 130 кг, из которых 93 кг приходится на боеголовку. При этом боеголовка может быть как фугасно-проникающая (против капитальных железо-бетонных укреплений до метра толщиной и тяжелой бронетехники включая танки), так и осколочно-фугасная (против живой силы и военной техники противника, в том числе спрятанной за легкими укрытиями).

Запускается бомба GLSDB с помощью ракет из пусковых установок РСЗО M270 и M142 HIMARS, которые выводят ее на достаточную высоту и отсоединяются, после чего бомба раскрывает крылья и продолжит корректируемый полет.

Из-за небольших габаритов снаряд GLSDB обладает очень маленькой эффективной отражающей способностью (доля радиолокационного излучения от радара, которая попадает на объект отражается и доходит обратно до антенны радара), поэтому почти неуязвима со стороны российских средств ПВО, которые ориентированы больше на самолеты, крылатые ракеты и большие беспилотники.

Стоимость одного снаряда GLSDB оценивается в 40 тыс. долларов, что делает его очень доступным. Для сравнения: одна ракета GMLRS стоит 105-150 тыс. долларов в зависимости от модификации, а высокоточный артиллерийский снаряд Excalibur – 113 тыс. долларов.

Перспективы

На перспективы этих снарядов в Украине стоит посмотреть с двух точек зрения: когда они поступят в распоряжение ВСУ и как они будут использоваться.

По первому вопросу все очень неоднозначно. Американское издание Bloomberg со ссылкой на свои источники в Пентагоне пишет, что эти снаряды еще даже не изготовлены и появятся они в Украине только через девять месяцев после заключения соответствующего контракта между правительством США и компанией Boeing. Также Bloomberg утверждает, что первоначально у компании Boeing будут закуплены снаряды GLSDB на сумму не более 200 млн долларов.

То есть речь идет о партии в 5 тыс. снарядов, которые поступят в Украину не раньше ноября 2023 года (по прогнозам украинских топ-чиновников – уже после окончания войны). Хотя не исключены и ускоренные поставки, например, путем изготовления их для Украины вне очереди или переуступки другими странами уже изготовленных для них партий, как это сделал Египет с системами ПВО IRIS-T.

Что касается потенциального применения этих "крылатых бомб" для нанесения ударов по территории России, то в Пентагоне уже официально заявили, что Украина будет сама решать этот вопрос. Мол, США не вмешивались, не вмешиваются и не планируют вмешиваться в планирование Украиной операций по освобождению своих территорий.

В свою очередь, министр обороны Украины Алексей Резников официально опроверг намерения наносить удары этими снарядами по военным объектам на территории России. По его словам, они будут использоваться только по подразделениям врага на оккупированной территории Украины.

"Мы всегда официально заявляем нашим партнерам, что не будем использовать оружие, поставленное иностранными партнерами, для ударов по территории России. Мы ведем огонь только по российским подразделениям на временно оккупированной территории Украины", – сказал Резников на пресс-конференции.

Таким образом можно предположить, что использоваться "крылатые бомбы" GLSDB в Украине будут по тому же принципу, что и "хаймарсовские" GMLRS, лишь на вдвое большее расстояние. То есть под удар попадут российские военные объекты на всей "материковой" оккупированной территории и частично в Крыму.

Интересно, что в России уже признали, что американские бомбы GLSDB являются "грозным оружием". В частности, сын бывшего главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина Алексей назвал их "двойной серьезной угрозой", потому что ВСУ смогут наносить ими удары на расстояние до 150 км и эти снаряды трудно обнаруживать и перехватывать. Алексей Рогозин отметил и массовость производства американских бомб и их низкую себестоимость.

Кстати, сам Дмитрий Рогозин поделился постом своего сына в своем Telegram-канале, поэтому он, очевидно, разделяет его опасения по поводу американских "крылатых бомб".

Ну а нам, как всегда, остается дождаться поступления этого современного вида вооружений в Украину и следить за "бавовной" в расположении российских оккупантов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!