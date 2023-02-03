Ракеты большей дальности для HIMARS и многое другое: США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи

Соединенные Штаты Америки объявили о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи для борьбы с российскими оккупантами. В него вошли так называемые "крылатые бомбы" GLSDB с радиусом действия 150 км, а также противотанковые ракеты Javelin, артиллерийские боеприпасы и обычные ракеты и ракеты большой дальности для HIMARS.

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Об этом сообщил представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер. Основная часть вооружений будет закуплена непосредственно у производителей специально для Украины, остальные поступят из составов армии США.

"Это позволит большему радиусу действия, что позволит Украине проводить операции для защиты собственной страны и возвращения суверенной территории", – добавил Пет Райдер.

"США посылают Украине новый пакет военной помощи на сумму 2,2 миллиарда долларов, среди которых противотанковые ракеты Javelin, артиллерийские боеприпасы и обычные ракеты и ракеты большой дальности для HIMARS. Таким образом, военная помощь США Украине с момента полномасштабного вторжения России достигла 29,3 миллиарда долларов", – сообщает американский репортер Джек Детч.

Впоследствии на сайте Пентагона появился полный список вооружения, которое будет передано Украине в новом пакете военной помощи:

дополнительные 155-мм артиллерийские снаряды;

дополнительные 120-мм минометные снаряды;

190 тяжелых пулеметов с тепловизионными прицелами и боеприпасами;

181 MRAP;

250 джавелинов;

2000 противотанковых ракет;

противопехотные мины "Клеймор";

боеприпасы для уничтожения;

снаряжение для холодной погоды, шлемы и другое полевое снаряжение;

2 ПУ ПВО HAWK;

зенитные орудия и боеприпасы;

оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров ПВО с системами ПВО Украины;

оборудование для поддержки существующих возможностей ПВО Украины;

генераторы ПВО;

системы для противодействия БПЛА;

4 радаров;

20 противоминометных радаров;

запасные части для противоартиллерийских радаров;

БПЛА "Пума";

Экскалибур;

оборудование для защищенной связи;

медицинские принадлежности;

финансирование обучения, технического обслуживания и поддержки.

Известно, что 1,725 миллиарда долларов поступит из фонда "Инициативы содействия безопасности Украины" (USAI), позволяющего администрации президента Джо Байдена получать оружие от промышленности, а не из запасов США. В данном пакете именно на средства USAI будут приобретены наземные бомбы малого диаметра GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb), имеющие радиус действия 150 км.

Денежные средства USAI также будут использованы для оплаты дополнительных компонентов ЗРК HAWK, систем противодействия беспилотникам, радаров против артиллерии и воздушного наблюдения, коммуникационного оборудования, беспилотников PUMA и запасных частей систем противовоздушной обороны Patriot и боевых машин пехоты Bradley. Также речь идет о значительном количестве медицинского оборудования для оснащения трех полевых госпиталей.

Кроме средств USAI, Украина получит более 400 миллионов долларов от фондов Управления изъятия средств президента, позволяющего Джо Байдену в экстренных случаях использовать текущие запасы США. Данная помощь должна включать в себя машины с защитой от мин и засад (MRAP), управляемые реактивные системы залпового огня (GMLRS) и боеприпасы.

В то же время США отклонили запросы Украины относительно ракеты ATACMS дальностью поражения 297 км.

Что за "крылатые бомбы" GLSDB

GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb, дословно из англ.: Бомба малого диаметра наземного запуска) – это малогабаритный высокоточный боеприпас, который фактически является крылатой бомбой. GLSDB создана американской компанией Boeing совместно со шведской компанией SAAB и выпускается серийно с 2019 года.

Технология GLSDB объединяет авиационную бомбу малого диаметра GBU-39 (SDB) с ракетным двигателем от реактивного снаряда M26. Боеприпас может поражать цели на расстоянии до 150 км. Для наведения цели оружие использует спутниковую систему позиционирования (GPS) и инерциальную навигационную систему. Также у бомбы есть "крылья", которые разворачиваются в воздухе, что существенно увеличивает дальность и точность поражения.

Запускаться бомба GLSDB будет с помощью ракет с РСЗО MLRS-M270 и HIMARS, которые будут выводить ее на достаточную высоту и отсоединятся, после чего бомба раскроет крылья и продолжит корректируемый полет.

Одна бомба GLSDB способна пробить до одного метра железобетона. Из-за небольших габаритов она почти неуязвима перед российскими средствами ПВО.

Как уточнили в Пентагоне, GLSDB имеют наибольший радиус действия всех снарядов, которые партнеры ранее передавали Украине. Это совместная разработка Boeing и Saab Group, которая состоит из двух основных компонентов: авиабомбы и ракетного двигателя. Запускать ее можно с наземных комплексов M270 и M142 HIMARS, находящихся на вооружении ВСУ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по состоянию на сегодняшний день Украина является главным получателем военной помощи от Соединенных Штатов Америки. По этому показателю она опередила лидеров прошлых лет – Израиль и Египет.

В частности, Палата представителей (нижняя палата Конгресса США) одобрила проект оборонного бюджета страны на 2023 год финансовый год в размере 858 млрд долларов. Он включает 800 млн долларов на военную помощь Украине для борьбы с полномасштабным вторжением России.

В целом же США планируют обеспечить потребности Украины в вооружении на месяцы и годы вперед.

С последнего, 21 декабря 2022 года, США объявили о предоставлении Украине пакета военной помощи на 1,8 млрд долларов. Среди прочего, в него впервые войдут ракетная батарея Patriot и высокоточные бомбы.

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