'Это будет решение Украины': в Пентагоне прокомментировали возможное использование ВСУ дальнобойных ракет для освобождения Крыма

Вооруженные силы Украины самостоятельно принимают решения насчет операций по освобождению своих территорий от российских оккупантов. То же самое касается предоставленных США дальнобойных ракет GLSDB – Украине решать, как применять это вооружение.

Видео дня

Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер. По его словам, ракеты GLSDB дадут Украине возможность ведения огня на большие расстояния.

Представитель Пентагона подчеркнул, что такое вооружение позволит украинской армии осуществить операции как по защите свой страны, так и по возвращению временно оккупированных территорий.

"В рамках пакета USAI мы будем поставлять Украине бомбы малого диаметра наземного базирования. Это дает им возможность дальнего действия – возможность ведения огня на большие расстояния, что, опять же, позволит им проводить операции по защите своей страны и вернуть свою суверенную территорию в оккупированных Россией районах", – сказал Райдер.

В то же время он дал понять, что США не намерены вмешиваться в планы Украины по деоккупации своих территорий. Райдер подчеркнул, что украинское командование самостоятельно должно принимать решение, какие операции и где проводить для освобождения территорий от путинской армии.

"Когда дело доходит до украинских планов операций, очевидно, что это их решение. Я не собираюсь говорить или строить предположения о возможных будущих операциях, но опять же, все это время мы работали с ними, чтобы предоставить им возможности, которые позволят им быть эффективными на поле боя", – заявил представитель Пентагона.

Напомним, Соединенные Штаты Америки 3 февраля объявили о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи для борьбы с российскими оккупантами. В него вошли так называемые "крылатые бомбы" GLSDB с радиусом действия 150 км.

GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb, дословно из англ.: Бомба малого диаметра наземного запуска) – это малогабаритный высокоточный боеприпас, который фактически является крылатой бомбой. GLSDB создана американской компанией Boeing совместно со шведской компанией SAAB и выпускается серийно с 2019 года.

Ранее сообщалось, что в Кремле отреагировали на объявление очередного пакета военной помощи Украине от США, в который вошли "крылатые бомбы" GLSDB, противотанковые ракеты Javelin и ракеты большой дальности для HIMARS. Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков напомнил угрозу президенту РФ Владимиру Путину в Волгограде странам Запада.

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Украина сделает все, чтобы к лету вернуть незаконно аннексированный Россией Крым. И никакое ядерное оружие не поможет президенту РФ Владимиру Путину предотвратить это.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!