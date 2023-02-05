Резников: мы не будем бить по территории РФ оружием, которое предоставляют иностранные партнеры

Украина не будет применять оружие большей дальности, которое, как ожидается, ей предоставят США, для поражения на территории России. Украинские войска будут наносить удары только по подразделениям врага на оккупированной территории страны.

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Об этом 5 февраля министр обороны Алексей Резников на пресс-конференции, передает Reuters. По словам Резникова, Киев всегда заявляет партнерам, что не будет использовать полученное от них вооружение для ведения огня по территории РФ.

"Мы всегда официально заявляем нашим партнерам, что не будем использовать оружие, поставленное иностранными партнерами, для ударов по территории России. Мы ведем огонь только по российским подразделениям на временно оккупированной территории Украины", – сказал глава Минобороны.

Напомним, 3 февраля США подтвердили, что в новый пакет военной помощи Украине на сумму 2,175 млрд долларов вошли "крылатые бомбы" GLSDB с радиусом действия 150 км.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс заявил, что войска РФ переместили свои склады за пределы досягаемости HIMARS, поэтому украинским силам прежде всего необходимы средства для поражения любых объектов врага.