РФ переместила склады поставок за пределы радиуса действия HIMARS: советник Залужного озвучил выход из ситуации

Оккупационные войска РФ переместили свои склады с военной техникой вглубь захваченных ими территорий. Поэтому Вооруженным силам Украины необходимо вооружение, способное бить по объектам противника вне досягаемости систем HIMARS.

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Речь идет о баллистических ракетах ATACMS, а также истребителях и бомбардировщиках типа F-16. Об этом рассказал специальный советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс в интервью агентству "Укринформ".

"Первое, что нужно Украине, – это способность наносить удары вглубь оккупированных территорий с помощью ракет большой дальности, таких как ATACMS, и/или истребителей и бомбардировщиков типа F-16", – сказал он.

Райс добавил, что РФ переместила склады поставок за пределы досягаемости РСЗО HIMARS, поэтому украинским войскам нужны средства для поражения любых складов, скоплений живой силы и пунктов управления врага.

Соответствующую помощь Запад должен предоставить как можно скорее, чтобы ВСУ смогли применить ее уже весной или летом для отражения российского наступления и собственного контрнаступления, подчеркнул советник Залужного.

Как известно, HIMARS, которые Украина получила от США, оснащены боеприпасами, способными наносить удары на расстояние до 80 км.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 февраля США объявили о новом пакете военной помощи для Украины. В него вошли ракеты большой дальности для HIMARS. В то же время запросы Киева на поставку ракет ATACMS дальностью поражения 297 км Вашингтон отклонил.