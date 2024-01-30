США не будут комментировать сроки поставки в Украину бомб GLSDB – Пентагон

Соединенные Штаты предоставят украинским военным так называемые "умные бомбы" GLSDB в соответствии с американской Инициативой содействия безопасности Украины. Однако Минобороны США не будет делать по этому поводу официальных заявлений.

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Об этом сообщил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер. По его словам, ведомство не будет раскрывать сроки поставок бомб малого диаметра наземного запуска GLSDB.

"Что касается бомб малого диаметра. Как мы заявили еще в прошлом году, мы обеспечим Украину GLSDB в рамках наших усилий, финансируемых Инициативой содействия безопасности Украины. Из соображений оперативной безопасности мы не будем подтверждать конкретные сроки", – сказал Райдер.

По его словам, право сообщать о любых поставках Пентагон оставляет за Украиной.

Впервые США объявили о передаче Украине крылатых бомб GLSDB с радиусом действия 150 км в феврале 2023 года. Сразу после этого российские захватчики подняли истерику из-за того, что в глубоком тылу на расстоянии более 100 км от линии фронта наблюдалась массовая "бавовна". Досталось объектам армии РФ даже в тыловых Харцызске, Иловайске и Мариуполе.

Что такое GLSDB

Ground-Launched Small Diameter Bomb (дословно с англ. бомба малого диаметра наземного запуска) – это малогабаритный высокоточный боеприпас, который фактически является крылатой бомбой. Технология GLSDB объединяет авиационную бомбу малого диаметра GBU-39 (SDB) с ракетным двигателем от реактивного снаряда M26. Боеприпас может поражать цели на расстоянии до 150 км. Для наведения на цель оружие использует спутниковую систему позиционирования (GPS) и инерциальную навигационную систему. Также у бомбы есть "крылья", которые разворачиваются в воздухе, что существенно увеличивает дальность и точность поражения.

Снаряд GLSDB при длине 1800 мм и диаметре 190 мм имеет массу 130 кг, из которых 93 кг приходится на боеголовку. Запускается бомба GLSDB с помощью ракет с пусковых установок РСЗО M270 и M142 HIMARS, которые выводят ее на достаточную высоту, где бомба раскрывает крылья и продолжает корректируемый полет.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны США Ллойд Остин встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Стороны обсудили необходимость быстрого увеличения производства вооружения для покрытия потребностей украинских военных на фронте.

Дело в том, что пока Украина продолжает бороться с агрессией России, мир начинает забывать о страхе войны, занимаясь собственными проблемами. В результате из-за такого несерьезного и глупого союзника, как США, украинские войска могут упустить возможность продолжать борьбу.

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