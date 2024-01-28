Из-за глупого союзника Украина может остаться без возможности продолжать войну – The Atlantic

Пока Украина продолжает бороться с агрессией России, мир начинает забывать о страхе войны, занимаясь собственными проблемами. В результате из-за такого несерьезного и глупого союзника, как США, украинские войска могут лишиться возможности продолжить борьбу.

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Такое мнение высказала американская журналистка, историк и писательница Энн Эпплбаум в статье для журнала The Atlantic. По ее словам, пока мир заявляет о "тупиковой" ситуации на фронте, Украина остается все такой же смелой и изобретательной, как и в начале полномасштабного вторжения.

Вместе с тем украинские Вооруженные силы в настоящее время очень ограничены в боеприпасах и все может привести к тому, что у них просто не останется возможности продолжить борьбу.

"Еще более глубокая и широкая волна удара приведет к растущему осознанию того, что США являются не просто ненадежным, а несерьезным союзником. Глупый союзник. ЕС тратит на Украину больше денег, чем американцы. Но пока не может производить столько, сколько у США есть на складах", – пишет Эпплбаум.

По ее мнению, колебания Вашингтона относительно передачи Украине военной помощи убеждают союзников в "политической некомпетентности" США и посылают сигнал РФ и Китаю о том, что Соединенные Штаты "являются вырождающимся, умирающим государством".

"Для внешнего мира никакая логика этих решений не имеет смысла. Все, что они видят, – это то, что американская политическая система была захвачена и выведена из строя радикальной пророссийской фракцией во главе с Трампом – опальным экс-президентом, который использовал насилие и обман, чтобы пытаться остаться на посту", – пишет журналистка.

Эпплбаум убеждена, что Трамп пытается использовать вопрос Украины, чтобы вернуть себе кресло президента:

"Его мотивы откровенно эгоистичны: он хочет, чтобы граница между США и Мексикой оставалась хаотичной, чтобы он мог использовать этот вопрос в своей кампании. Он не хочет, чтобы Байден извлекал выгоду из какого-либо предполагаемого решения или прогресса. И ему безразлично, что в результате у Украины закончатся боеприпасы".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее Трамп заявил, что намерен до последнего бороться с соглашением Сената о госгранице США, к которому привязана помощь Украине, и раскритиковал президента Джо Байдена. Экс-лидер США назвал открытие границы "ужасным предательством Америки".

– В Соединенных Штатах набирает обороты скандал вокруг нелегальной миграции. В штате Техас официально отказались выполнить требование Белого дома убрать стену из колючей проволоки, которую строили вдоль границы с Мексикой.

– По данным The Wall Street Journal, Байден согласился на ужесточение иммиграционной политики США во избежание критики и для обеспечения помощи Украине и Израилю, и его готовность вести переговоры с республиканцами свидетельствует также о его готовности к компромиссам.

– Аналитики ISW ранее констатировали, что президент РФ Владимир Путин стремится затянуть США в ловушку, пытаясь добиться полной капитуляции Украины и Запада. Москва может демонстрировать якобы готовность к "компромиссу", чтобы сподвигнуть к уступкам в вопросе территориальной целостности Украины и выиграть время для подготовки к новому наступлению.

– По мнению аналитиков, целью Путина является получение права вето в НАТО и контроль над Украиной. Остановить его может только решительное поражение в Украине, полагают в ISW.

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