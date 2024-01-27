Путин стремится затянуть США в ловушку по Украине, прекращение огня станет ошибкой – ISW

И в Москве, и в Вашингтоне отрицали распространенные СМИ слухи о якобы готовности президента РФ Владимира Путина к содержательным переговорам о войне в Украине. Кремль по-прежнему стремится добиться полной капитуляции Украины и Запада.

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В то же время Россия может притворяться якобы готовой к "компромиссу", чтобы сподвигнуть Запад к превентивным уступкам в вопросе территориальной целостности Украины и выиграть время для восстановления и перегруппировки перед возобновлением наступления на соседнюю страну. Об этом говорится в новой аналитической статье Института изучения войны (ISW).

В Кремле и Вашингтоне опровергли слухи о якобы готовности Путина к конструктивным переговорам по завершению войны в Украине. О сигнале, который якобы российский диктатор направил через неназванного посредника чиновникам США, 25 января сообщили в Bloomberg со ссылкой на два источника, приближенных к Кремлю.

Это "послание" от Путина, пишет издание, было передано еще в декабре. По данным Bloomberg, Путин сигнализировал Штатам, что рассматривает возможность отказа от требования "нейтрального статуса" Украины и даже может пересмотреть свою позицию по вступлению нашего государства в НАТО.

В ISW напомнили, что в конце декабря в New York Times также писали о якобы заинтересованности Путина в прекращении огня, о котором через такие каналы Москва сигнализировала Вашингтону.

Однако на официальном уровне и в России, и в США подобные слухи отвергли.

В РФ с опровержением публикации Bloomberg выступил спикер российского президента Дмитрий Песков. Он назвал сообщения о готовности России отказаться от требований к Украине не вступать в НАТО "некорректными" и "ложными".

Между тем представитель Совета национальной безопасности США Адриен Уотсон заявил, что официальные лица Штатов ничего не знают об этих попытках. А за несколько дней до публикации Bloomberg государственный секретарь США Энтони Блинкен отмечал, что не видит никаких признаков того, что Путин всерьез настроен искать способы прекратить боевые действия в Украине.

Да и публичные заявления как самого Путина, так и других российских топ-чиновников, отмечают аналитики, свидетельствуют о том, что в реальных переговорах с Украиной Россия не заинтересована. И Москва не собирается отказываться от своих максималистских целей как в отношении Украины, так и в намерениях российского диктатора развалить или уничтожить НАТО.

При этом бывший заместитель президента США Фиона Хилл в беседе с журналистами высказала предположение, что создание подобного коммуникационного канала необходимо Москве, чтобы запугать Украину и лишить ее субъектности в возможных переговорах. Мол, все решают Россия и США.

"Официальные лица Кремля регулярно рассматривают российскую войну в Украине как борьбу против Запада, чтобы лишить Украину участия в потенциальных переговорах и установить условия, убеждающие Запад игнорировать интересы Украины в любых переговорах", – отметили аналитики ISW.

В Институте изучения войны считают, что официальные лица России могут притворяться заинтересованными в уступках по вопросам членства Украины в НАТО и Европейском Союзе, чтобы добиться в конце концов от Запада уступок в вопросе территориальной целостности Украины.

"В отчетах об открытости Путина к переговорам по непубличным каналам не упоминается о готовности России отказаться от какой-либо оккупированной украинской территории. Российские официальные лица продолжают указывать, что максималистские цели Путина не исключают аннексии Россией оккупированных украинских территорий или дополнительных территориальных захватов в Украине", – отметили эксперты.

Да и сам тезис о гипотетической готовности пойти на уступки в вопросе вступления Украины в ЕС или НАТО может быть только ширмой. Процесс интеграции Украины в эти объединения потребует времени, и стартует он явно не сразу после договоренностей о прекращении огня. Поэтому России ничего не будет мешать притворяться, что она не возражает против европейской и евроатлантической интеграции Украины, и тем временем закрепляться на уже оккупированных территориях нашего государства и накапливать силы для возобновления полномасштабной войны.

"ISW продолжает оценивать, что любое прекращение огня пойдет на пользу России, давая ей время для возобновления и перегруппировки для будущих наступательных кампаний для достижения тех же максималистских целей и последующего территориального завоевания в Украине. Нет оснований полагать, что Путин не откажется от каких-либо обязательств позволить Украине интегрироваться в западные политические, экономические и военные институции, пока российские военные могут преследовать свои цели, чтобы помешать Украине это сделать", – констатировали аналитики, напомнив о цене обещаний России и о том, что Путин уже нарушил предыдущие обязательства РФ не нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины, включая Крым, взятые в 1991 и 1994 годах.

Напомним, ранее в ISW констатировали, что целью Путина является получение Россией права вето в НАТО и контроля над Украиной. От стремления добиться полной капитуляции Украины и Запада, российский диктатор не отказался. Так же продолжает он вынашивать планы предстоящей агрессии в отношении других стран Восточной Европы.

Аналитики уверены: остановить Путина может только нанесение решительного поражения РФ в Украине.