Путин хочет право вето в НАТО и контроль над Украиной, его остановит только решительное поражение – ISW

Президент РФ Владимир Путин стремится добиться полного контроля над Украиной и ослабления НАТО. Поэтому обнародованные в западных СМИ "инсайды" относительно якобы его готовности отказаться от требования "нейтрального статуса" Украины и не противодействовать ее вступлению в Альянс в обмен на отказ Киева от захваченных Россией украинских территорий, очевидно, имеют мало общего с реальностью.

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Такие "уступки" означали бы для Кремля поражение, поэтому власти РФ вряд ли откажутся от своих максималистских целей по отношению к Украине. В этом убеждены аналитики Института исследования войны (ISW).

О том, что Путин якобы послал сигнал Вашингтону, что открыт к переговорам по Украине, на днях сообщило издание Bloomberg со ссылкой на два приближенных к Кремлю источника. Он также якобы готов обсуждать "соглашения безопасности" для Украины, а также может отказаться от требования "нейтрального статуса" нашего государства и не будет возражать против вступления Украины в НАТО. Взамен Киев якобы должен признать "новые территориальные реалии" и смириться с оккупацией Россией части украинской территории.

Впрочем, в ISW скептически оценивают достоверность этого "инсайда".

"Требования России относительно "нейтралитета" Украины и моратория на расширение НАТО всегда были и остаются одним из главных оправданий Путина для его вторжения в Украину, и любая гипотетическая уступка в отношении этих требований означала бы серьезное стратегическое и риторическое отступление от имени Путина, поэтому Путин пока вряд ли рассматривает этот вопрос", – говорится в материале.

Аналитики напомнили, что Россия, выдвигая требования по "нейтралитету" Украины, подразумевает внесение изменений в Конституцию и отмену закрепленного там стремления к вступлению в НАТО. Также Москва требует, чтобы Киев взял на себя обязательство никогда не присоединяться к Альянсу или Европейскому Союзу.

Эти требования являются частью многолетних усилий Путина, стремящегося добиться ослабления НАТО до такого уровня, когда этот оборонный союз не сможет противодействовать будущей агрессии РФ по отношению к странам Восточной Европы.

"Путин в течение длительного времени отмечал постоянный мораторий на расширение НАТО как одну из этих целей, что потребует изменений в уставе НАТО и, в свою очередь, приведет к необходимости заключения нового договора между государствами-членами и фактически предоставит России право вето о будущем членстве в НАТО", – отметили в ISW.

Именно поэтому информацию о якобы изменении позиции российских властей в этом вопросе аналитики восприняли скептически, ведь считают, что "любые уступки Кремля в отношении этих требований также означали бы значительное поражение России" – уже хотя бы потому, что в последнее время Путин все чаще у публичных выступлениях подчеркивал, что первоначальные "цели" агрессии против Украины остаются неизменными. А вторжение он обосновывал именно стремлением Украины присоединиться к Альянсу.

К тому же российский диктатор систематически пытается выдать войну России против Украины как геополитическую конфронтацию с коллективным Западом.

"Эти уступки также противоречили бы очевидному росту уверенности Кремля относительно российских перспектив в Украине и достижимости путинских максималистских целей войны. Вряд ли Путин предложит эти уступки, поскольку он не прекратит преследовать свою цель контролировать Украину и ослабить НАТО, если не терпит решительного поражения", – резюмировали в ISW.

Напомним, ранее стало известно, что Кремль больше не обещает помилование осужденным, бросаемым на войну против Украины. На новозавербованных, а также на зеков, подписавших контракты с МО РФ ранее, также не распространяется указ Путина о выплате компенсаций в случае ранения или гибели. Да и зарплату они получают в лучшем случае вдвое меньше, чем им обещали на момент подписания контракта.

Более того, тех, кто рассчитывал вернуться в РФ после шести месяцев на фронте, ожидает разочарование: отныне зеки будут оставаться на передовой до конца войны или до собственной смерти.