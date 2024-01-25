Путин посылает США сигнал о готовности говорить о гарантиях безопасности для Украины, но ему не верят – Bloomberg

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин проверяет, готовы ли США участвовать в переговорах о прекращении войны России в Украине. Однако в его намерения собеседники не верят.

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Как сообщает Bloomberg, Путин по непрямым каналам дал американскому правительству сигнал, что он открыт для дискуссий. Это изданию поведали собеседники как в США, так и в РФ.

Официальные лица США заявляют, что не видят признаки того, что российский президент серьезно настроен искать способ покончить с войной. А какие-либо намеки на открытость России к переговорам "направлены на раскол среди союзников Украины".

Однако издание цитирует "близких к Кремлю людей", заявивших, что сигналы от Путина были переданы чиновникам США еще в прошлом месяце. Главное в этих сигналах: российский диктатор готов отказаться от настаивания на нейтральном статусе Украины и даже готов примириться с ее членством в НАТО. Однако уже захваченная территория Украины "останется за россиянами".

И это не только о Крыме или Донбассе. Подчеркивается, что речь идет о территориях Украины, которые были захвачены с начала вторжения два года назад.

Но изложенным предложениям в правительстве США не верят, потому что "пока Путин не дал никаких признаков того, что он готов остановиться на нынешней линии фронта".

Более того: информация о переговорах и даже о готовности РФ к переговорам может быть обычным ИПСО. "Им выгодно, чтобы все думали, что существует тайный канал, и он настолько секретен, что никто не может его разгадать, потому что это ужасно пугает украинцев. Россияне хотят создать идею о том, что канал существует и что все зависит только от США, поэтому никто и ничто другое не играет роли. Это классическая российская пьеса", – цитирует издание Фиону Хилл, представительницу Белого дома, которая отвечала за российские направления.

"Я не верю, что Путин готов вести переговоры в данный момент. Я не думаю, что он готов пойти на какие-либо уступки. Хотя я уверен, что он был бы рад договориться об уступках от других стран в отношении России", – сказал президент Центра национальных интересов в Вашингтоне Пол Сондерс.

Ряд американских изданий сообщал еще в прошлом месяце о не названных посредниках от РФ, передавших американским чиновникам, "заинтересованность Путина в прекращении огня и заморозке войны вдоль нынешних линий фронта".

Как сообщал OBOZ.UA, в МИД РФ снова заговорили о мирных переговорах с Украиной и о готовности "выслушать всех заинтересованных в справедливости". Там заявили, что якобы в Кремле готовы обсуждать любое серьезное предложение, которое гарантировало бы, прежде всего, национальные интересы РФ.

А между тем Путин требует от подчиненных найти за границей недвижимость времен Российской империи и СССР, принадлежащего РФ. На все это будут потрачены деньги из федерального бюджета России.

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