'Готовы выслушать': Лавров снова заговорил о переговорах с Украиной и вспомнил заявление Путина

Глава МИД РФ Сергей Лавров снова заговорил о мирных переговорах с Украиной и о готовности "выслушать всех заинтересованных в справедливости". Он заявил, что якобы в Кремле готовы обсуждать любое серьезное предложение, которое гарантировало бы в первую очередь национальные интересы РФ.

Видео дня

Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS. Лавров также утверждает, будто все заявления о том, что президент РФ Владимир Путин против переговоров – это неправда.

Также глава МИД страны-агрессорки намекнул, что якобы для "установления справедливости" страны Запада должны прекратить помогать Украине продолжать вести войну с РФ, игнорируя тот факт, что именно Россия напала на нас и Украина вынуждена защищать свои территории.

"Мы будем готовы выслушать всех, кто искренне заинтересован в справедливости, в том числе установлении справедливости в отношениях России и Украины, которая включала бы, конечно же, прекращение западной политики использования Украины как инструмент войны против России".

Президент Путин не раз говорил, что когда кто-то заявляет, что Россия против переговоров, это неправда. Несколько дней назад в Давосе так выразился Энтони Блинкен – это неправда. Россия все это время отмечала, что мы будем готовы обсуждать любое серьезное предложение, которое включало бы обсуждение ситуации "на земле", истоков этой ситуации, и достижение решения, гарантирующего легитимные национальные интересы России и украинского народа", – заявил Лавров.

Ранее сообщалось, что Россия продолжает играть в "жертву" и жаловаться, будто с ней не хотят вести переговоры о завершении войны в Украине и "мире", конечно же, на кремлевских условиях. Там утверждают, что Запад и НАТО оттягивают этот процесс, лишь усложняя все.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белом доме ответили на так называемые сигналы РФ об окончании войны. Там подчеркнули, что Путин не похож на человека, желающего мирных переговоров.

Напомним, что Путин недавно тоже выдал очередной бред о срыве переговоров между Россией и Украиной еще в начале полномасштабной войны. Диктатор тоже посыпал обвинения в адрес Запада, утверждая, что если бы не "эти придурки", Кремль давно бы "все закончил".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!