'Придурки, давно бы все закончилось': Путин выдал очередной бред о срыве переговоров между Россией и Украиной. Видео

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин снова высказался о срыве мирных переговоров между Украиной и Россией в начале полномасштабной войны. Он выдал обвинения в адрес Украины и Запада, заявив, что войну якобы давно можно было закончить.

Видео дня

Об этом Путин сказал во вторник, 16 января. Так он прокомментировал заявление главы украинской переговорной группы Давида Арахамии о том, что после встречи в Стамбуле в Киев прилетел премьер Великобритании Борис Джонсон и якобы сказал "давайте просто воевать".

"Ну придурки, не? Если бы мы пошли на это, уже все давно было бы закончено, полтора года назад. Ну это просто лишний раз подчеркивает, что они несамостоятельные люди", – выдал Путин.

Он также заявил, что украинское контрнаступление якобы провалилось и пригрозил, что если так будет продолжаться, якобы встанет вопрос о нашей государственности. Россиян же, по его словам, "победить невозможно".

Путин высказался и о том, что в странах Балтии "русских людей выбрасывают за кордон". Речь идет о людях, которые живя десятки лет в Латвии, Литве и Эстонии не выучили государственный язык и не смогли сдать экзамен – теперь их отправляют на родину в РФ. По мнению российского диктатора, это затрагивает безопасность России.

Напомним, что ранее глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что в марте 2022 года в ходе российско-украинских переговоров в Стамбуле удалось бы заключить "мирные договоренности", если бы Украина согласилась на нейтралитет.

Однако, по словам Арахамии, когда украинская делегация вернулась из Стамбула, в Киев приехал тогдашний британский премьер Борис Джонсон и сказал, что "мы вообще не будем ничего подписывать. Давайте просто воевать".

Сам Джонсон в интервью The Times отверг утверждения, что он "запретил" Украине заключить мир с РФ. Политик назвал такие заявления "полным бредом и российской пропагандой".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит "никаких фундаментальных шагов к миру со стороны страны-агрессора России". Все действия Москвы говорят только о том, что она будет продолжать полномасштабную войну.

– Тем временем министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис в Давосе заявил, что украинский мирный план является лишь "фундаментом" для предстоящих переговоров с Россией. Он убежден, что "мира не будет без слова России".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!