"Они не праведники": Зеленский объяснил, для чего РФ передает сигналы о готовности к переговорам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит "никаких фундаментальных шагов к миру со стороны страны-агрессора России". Все действия Москвы говорят только о том, что она будет продолжать полномасштабную войну.

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В интервью изданию The Economist глава украинского государства отметил, что он, как и весь украинский народ на востоке, юге, севере и западе, видит не "шаги к миру", а ежедневные обстрелы ракетами и дронами со стороны России.

"Я вижу только шаги террористической страны", – заявил президент.

Он отметил, что если Россия посылает "сигналы" о желании заморозить войну, как сообщают некоторые западные СМИ, то "это не потому, что они праведники, а потому, что у них недостаточно ракет, боеприпасов или подготовленных войск".

Зеленский уверен, что России необходима пауза в войне, чтобы восстановить силы.

"Им нужна эта пауза. Восстановить все свои силы. А затем изо всех сил перевернуть страницу этой войны", – утверждает политик.

Зеленский также намекнул, что проявление слабости побуждает российского диктатора Путина к распространению агрессии на другие страны, в частности Европы, к чему следует быть готовыми.

"Путин чувствует слабость, как животное, потому что он животное. Он чувствует кровь, он чувствует свою силу. И он съест вас на ужин со всем вашим ЕС, НАТО, свободой и демократией", – сказал президент.

Напомним, что американская газета The New York Times на днях писала, что Путин как минимум с сентября через посредников посылает Западу сигналы о своей заинтересованности в прекращении огня в Украине, что будет предусматривать замораживание нынешней линии фронта.

Как сообщал OBOZ.UA, в ГУР отметили, что нарративом о том, что Путин якобы хочет завершения войны, оккупанты хотят "оправдать" перед россиянами состояние экономики их государства. А во-вторых, этот нарратив направлен на раскол украинского общества и проукраинской международной коалиции.

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